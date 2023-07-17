【有相睇】愉景新城低層三房714萬沽　較同座高層兩房平6%

荃灣愉景新城有低層三房單位，日前以713.8萬元易手。翻查成交紀錄，同座高層兩房單位早前以760萬元易手，相比之下，上址成交價平約6%，即三房賣平過兩房。美聯物業鍾家豪說，愉景新城7座低層E室，實用面積610平方呎，三房間隔，去年10月放盤，原叫價780萬元，但未獲承接，於今年1月封盤，其後於6月重新放售，叫價760萬元，終以713.8萬元易手，實用呎價約11,792元。

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鍾家豪表示，因單位層數較低，故業主預留較大議價空間。而買家為同區換樓客，見單位裝修企理，價錢吸引，比上月兩房成交價低，故購入上址自用。翻查成交紀錄，同座高層B室，兩房間隔，早前以760萬元易手，相比之下，上址成交價平約6%。

資料顯示，原業主於2009年11月以287萬元購入上址，持貨14年，現帳面獲利426.8萬元，物業期內升值1.5倍。

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