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耶倫證實美國與印度合作開發投資平台 望快速推動印度能源轉型

環球政經 11:32 2023/07/17

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美國財政部長耶倫 Janet Yellen周一（17日）表示，美國正與印度合作開發一個投資平台，以降低資本成本並增加私人投資，從而快速推動印度的能源轉型。

在G20會議期間與印度財政部長Nirmala Sitharaman舉行雙邊會晤後，耶倫表示，兩國一直在一系列經濟問題上開展合作，包括商業和技術合作以及加強供應鏈。
 

【同場加映】溫股知新：企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

在印度古吉拉特邦的首府甘地納格爾出席G20會議時，耶倫在一份聲明中表示：「特別是我們期待與印度在一個投資平台上開展合作，以提供更低的資本成本和更多的私人投資，從而加快印度的能源轉型。」這是耶倫今年第三次訪問印度，表明兩國關係日益密切。

Sitharaman在一份聲明中說：「展望未來，我們重申致力於通過密切接觸取得實質性成果。」她還指出了發展合作和可再生能源替代投資平台的潛力。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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在上個月Narendra Modi總理對華盛頓進行國事訪問期間，雙邊關係的改善得到了強調。

莫迪總理上個月對華盛頓進行了國事訪問，期間簽署了一系列國防和高科技協議，雙邊關係的改善得到了強調。

耶倫還表示，兩國即將就全球最低稅制達成協議。在美國的推動下，近140個國家在2021年達成了一項歷史性協議，同意對全球大型企業徵收最低15%的稅，並對 「超額利潤」徵收25%的附加稅。

澳大利亞和日本希望在G20會議期間就全球最低稅制取得進展。

耶倫將在G20金融會議於7月18日結束後訪問越南。

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責任編輯：張瑋婷

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