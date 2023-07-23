【香港機械人】自設廠加強品質　搶贏日本客生意

▲ Rice Robotics在工廠內設立測試區，讓即將出貨的機械人試行約50小時，確保性能和品質都能達標。（陳卓賢攝）

初創企業Rice Robotics在香港設立生產工廠目的之一，是擴大在日本市場業務，創辦人兼行政總裁李國康表示，現時日本已超越香港市場，成為該公司最大的生意份額，而軟銀、日本郵政、三井集團和豐田汽車等大企業，都是其合作夥伴。

員工實事求是 遙距管理無難度

在後疫情時代，日本對消毒和送貨機械人的需求不斷增長，他已計劃在日本部署更多智能機械人，滿足當地需求。但本港初創要打入日本市場絕非易事，他指出，日本客戶最重視產品的地方不是價錢，而是質量，他們追求性能優秀外，更不希望購入產品後有「手尾跟」，例如機械人經常出現需要維修的情況等。

所以建立自家工廠另一目的，就是要加強機械人品質監控，更易掌握客戶的訂製要求，使一些零件能夠更精準地製造，因此「質量行先」就是在當地「搶贏」生意的首要策略。

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李國康又提到於東京設立辦公室，招聘3名日本同事處理技術支援工作。雖然平日都是以遙距管理方式，與他們聯絡和處理公事，但他認為，日本同事相當容易配合指令辦事、性格亦實事求是，因此在管理上是毫無難度。

為配合人工智能（AI）普及化，初創企業Rice Robotics正研發為智能機械人引入ChatGPT技術，協助客戶處理商場客服等場景的任務，預計該機械人將於今年第三季推出。

擬第三季推 鼓勵同事用AI

該公司創辦人兼行政總裁李國康認為，AI技術能輔助人類各種工作，所以除會在產品加入該技術外，也鼓勵同事在工作上使用AI。

不過，現時同事使用ChatGPT的地方並不多，主要是輔助他們在社交媒體發帖文，又或是設計師利用AI繪圖平台Midjourney製作圖片等。對於AI的出現會否取代一些工作崗位，他認為AI最大可能是取代「非創造性質」的工作，例如財務或會計等。

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至於設計師方面，即使能通過輸入提示詞（Prompt）讓AI協助製圖，但要判斷一幅圖的標準是否合乎要求，亦需要設計師的審美眼光和知識，才能獲得合適的圖片，這是AI無法取代之處。同樣地，軟件工程師的工作涉及很多複雜的代碼程式，現時的AI也是無法完善地處理。

記者：陳卓賢

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