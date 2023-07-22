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【香港製造】機械人初創本地設廠　控質量育人才

10:00 2023/07/22

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對於搶人才和留人才的方法，Rice Robotics創辦人兼行政總裁李國康認為，現階段先做好自家品牌，品牌實力夠，自然有助吸引人才加盟。（陳卓賢攝）

勞動力下降與老齡化問題，令日本對智能機械人的需求甚殷，為加快拓展當地市場的業務，本地機械人初創企業Rice Robotics最近在香港設立工廠，由研發到組裝等流程都是自家完成，將智能機械人生產做到真正「香港製造」。

在設立自家工廠之前，Rice Robotics的團隊主要負責研發（R&D）工作，由於過去在科學園的辦公室空間有限，機械人製造和組裝工作，主要是交由內地工廠進行，惟這做法的營運效率並不理想。

【AI職場】港企鼓勵員工學用AI　迎新時代機遇

可年產2千部 製作成本降70%

該公司創辦人兼行政總裁李國康解釋，機械人設計或一些特定零件的製作要求，是需要研發部同事與內地工廠密切溝通方可完成，但對方未必能即時給予回覆；當等到回覆和跟進後，結果亦未必能完全達到要求。

這來來回回的溝通過程，就花費很多時間，也較難做好產品的質量監控。

為解決以上營運痛點，Rice Robotics利用「A輪融資」部分資金，在本港建立自家工廠，將研發、製作、組裝、測試、包裝等流程，於同一個辦公場所完成。

他表示，現時有30%的機械人零件是由該工廠的3D打印機製造，而研發和製造零件的過程和時間，也較過往更流暢和更快，製作成本大幅下降70%之餘，產能更達到每年2,000部機械人，這些都是自設工廠的優勢。

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由於加入了自家組裝流程，因此也新招聘一批技術員工，他們都是畢業於香港專業教育學院（IVE）或職業訓練局（VTC）。李國康提到，建廠目標之一是培育本地人才，除招聘技工外，也招聘了本地大學畢業生擔任軟件工程師。

他希望藉此向全世界展示，香港不但擁有優秀的本地人才，也有一家能夠生產高質量機械人的企業。

員工屢遭挖角 創業營運大挑戰

作為初創，他坦言要招聘出色的工程人才很困難，由於各企業都在搶人才，而待遇和名氣的吸引力方面，初創競爭力普遍都不及大企業，因此他亦經常遇到員工遭挖角而離職、新人培訓了一段日子後就跳槽的情況，這些都是他創業經營所面對的一大挑戰。

回顧創業4年所經歷的挑戰，他形容「沒有最難，只有更難」，作為公司的唯一創辦人（Sole Founder），他除要獨力面對員工流失等人資管理事情外，也要處理各種融資周轉、營運設廠等重要決策，這無疑為他帶來沉重的壓力。

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至於如何克服重重難關，李國康的心得是「不要聽太多意見，Just do it！」他表示：「我曾做過很多大大小小的決定，當中的結果有好亦有壞。但我深信，既然永遠都要做決定，那就不應過分瞻前顧後、猶豫不決，因為『做決定』永遠比『不做決定』好。」

團隊主動拼搏 具強烈自主責任

他亦慶幸自己擁有出色的團隊夥伴，並表示大部分同事都有積極上進的心態，具有強烈的自主責任感（Sense of Ownership）；他們並不會當自己只是「打工仔」，而是視Rice Robotics是自己的公司看待，用心為公司拼搏、主動踏出更多步，而這團隊也是他繼續前行的動力。

記者：陳卓賢

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