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【假日好去處】消防及救護學院開放日下月舉行

理財智慧 14:42 2023/07/17

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為了讓大眾深入了解消防署的工作和人員培訓，消防署將於下個月6日在將軍澳的消防及救護學院舉行開放日。
市民今天起至本週三可以透過消防署的流動應用程式申請最多四張QR碼門票，並於下周一或之前通知中獎者。

開放日活動包括消防及救護車輛巡遊、滅火和救援示範、訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲、招募體驗區和消防工作犬示範。屆時，消防及救護教育中心暨博物館也會向市民開放參觀。

參觀時間為上午8時45分至下午4時。市民可以憑門票入場，但三歲或以下的嬰幼兒除外。

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撰文 : 陳玉蓮

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