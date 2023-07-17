英國資深醫生下月再罷工兩日 尋求加薪35%

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）早前堅拒就加薪作進一步談判，資深醫生不滿僅獲加薪6%，宣布下月再罷工兩日尋求加薪35%。

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英國國民保健服務（NHS）系統中經驗最豐富的顧問級醫生，上周四（13日）及上周五（14日）已因薪酬糾紛而罷工。

英國醫學會（British Medical Association，簡稱BMA）周日（16日）宣布，8月24日至25日會再次罷工。

BMA形容政府有意貶低顧問醫生的專業知識，並忽視對NHS的影響，他們別無他選，只能繼續以罷工作最後手段爭取加薪35%。

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BMA顧問委員會主席Vishal Sharma批評，政府野蠻地削減顧問醫生的實際工資，直言英國的通脹率超過11%，加薪6%是一種侮辱。

但衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）質疑顧問醫生的罷工決定，指他們的年收入為12.7萬英鎊（約130萬港元），每年退休金超過6萬英鎊（約61.3萬港元），已賺取豐厚收入，再要求加薪會對其他NHS員工不公平。

據悉，NHS罷工期間最少有65萬個門診預約和手術要取消。