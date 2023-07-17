【AI狂潮】三星擬引入ChatGPT功能　自家瀏覽器開啟測試

ChatGPT掀全球應用生成式AI熱潮，三星（Samsung）早前引入ChatGPT輔助開發，雖然曾經因內部人為疏忽導致機密資料外洩，但隨後表示已加強安全設置。據Android Authority最新報道，三星近日更有意將ChatGPT加入到自家瀏覽器程式，並開展了內部測試。

報道指，三星網絡瀏覽器（Samsung Internet Browser）v22.0.0.54版本的APK檔（Android套件）揭示， 瀏覽器預計將令使用者在無需進入ChatGPT網站的情況下，直接向ChatGPT查詢。

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雖然拆解APK檔發現了三星整合ChatGPT功能的證據，包括顯示用戶可以選擇不同ChatGPT模型及進行設定，惟程式碼亦表明這是一項實驗性功能。因此，具體執行方式如：用甚麼方式呈現及提供服務，目前仍無法單靠數行程式碼而得知。

Samsung Internet Browser預載於所有Samsung Galaxy手機、Samsung平板電腦等，若順利測試的話，意味著這些裝置的用戶之後均可以直接使用ChatGPT功能。

責任編輯：張寶燕

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