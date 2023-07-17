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【有相睇】新葵芳花園563.8萬沽　創屋苑兩房戶通關後新低

股樓投資 14:15 2023/07/17

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樓價持續調整，二手成交大減。美聯物業陳偉健說，葵涌區7月交投放緩，暫錄約5宗二手買賣，其中新葵芳花園有兩房單位日前以563.8萬元沽出，屬屋苑兩房戶通關後新低。

陳偉健表示，新葵芳花園B座高層07室，實用面積415平方呎，兩房間隔，外望開揚市景。據悉，單位於5月放盤，原叫價645萬元，終減價81.2萬元，至563.8萬元易手，實用呎價約13,585元。

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陳偉健續說，買家睇樓多時，曾經睇過三間新葵芳花園放盤，但上月被其他買家購入，所有今次把握減價機會，帶票睇樓洽購，終成功上車，方便於區內上班。

參考成交資料，原業主於2005年8月以163萬元購入上述單位，持貨約18年，現帳面獲利約400.8萬元，物業期內升值超過2.4倍。

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撰文 : 黃卓賢

新葵芳花園 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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