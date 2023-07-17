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【消費券2023】消費券計劃秘書處今暫停服務　已預約市民須改期　查八達通「合資格消費」方法一覽

理財智慧 13:53 2023/07/17

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天文台於今日(17日）凌晨發出8號風球，至少維持至下午4時。政府提醒市民，位於九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓的消費券計劃秘書處辦公室今日暫停服務。秘書處會聯絡已預約今日到訪接受服務的市民安排改期。

政府發言人表示，有部分以八達通收取兩期消費券的市民，由於仍未達到「合資格消費」累積總額的要求而未能在昨日（7月16日）領取第二期消費券。

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如市民想查閱其「合資格消費」累積總額，或查詢八達通領取消費券的問題，可通過八達通手機應用程式、致電八達通熱線2969 5588、上八達通網站，或到港鐵站特設的八達通服務站查閱。

如有關市民的「合資格消費」累積總額在本月底前達到3,000元，便會在翌月16日獲發第二期、即2,000元的消費券，如此類推，即最遲須在今年10月31日或之前符合累積合資格消費要求。

【美食優惠】麥當勞推$36麥炸雞餐 手機App推出消費券優惠【見下頁

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如有關市民的八達通卡已沒有餘額，但「合資格消費」累積總額仍未達到要求，可以先為八達通卡增值，並作合資格消費，達到「合資格消費」的要求後便會在翌月16日獲發第二期消費券。

市民如對計劃有任何疑問，可瀏覽消費券計劃網站，或致電熱線18 5000查詢。

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撰文 : 陳楚琨

電子支付 經濟 港鐵 天文台 八達通 港鐵 電子消費券 香港

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