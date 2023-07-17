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【互聯網醫療】平安健康：業務轉型已見成效　冀提前達收支平衡

股市 13:16 2023/07/17

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（左起）平安健康高級副總裁陳琳、董事長兼首席執行官方蔚豪、資深副總裁兼首席財務官臧珞琦、檢測中心總經理楊曉燕

内地互聯網醫療平台平安健康（又稱平安好醫生） （01833） 上市5年尚未實現盈利，但去年全年經調整淨虧損大減4成至8.5億元（人民幣，下同），資深副總裁兼首席財務官臧珞琦重申，公司在2025年錄得收支平衡的目標不變，惟有望提前達標。

臧珞琦指出，公司在過去2年實施的業務調整「戰略2.0」已見成效，透過投放資源在具協同效應業務，及採取輕資產和平台模式，擁有較高毛利的醫療服務及健康管理服務的收入佔比持續上升，因此有信心毛利率維持增長，收入結構的調整料在上半財年完成。

董事長：透過擴銷售達致盈利

提及成本結構方面，臧珞琦指出，公司繼續完善營運效率，但料銷售費用率將繼續上升，主要是需要資源應對央、國企的續約率，以及綜合金融用戶（F端）及企業客戶端（B端）滲透率增加。公司董事長兼首席執行官方蔚豪更直言，「集團的盈利不需透過削減銷售（費用），反而是透過擴大銷售」。

對於高投入、低毛利，短期內無法形成競爭壁疊的業務，他指已修剪「枯枝」，即做出調整或關閉，雖然目前最主要的銷售渠道仍是平保 （02318） 的企業和個人客戶群，但未來會將加強銷售隊伍及渠道的建設。

年報資料顯示，截至去年底，公司在平保的2.28億個人金融用戶中的滲透率達約15%，可見目前大部分客源均從平保內部轉化。

企業注重員工健康   體檢潛力佳

內地經濟復甦慢熱，企業在人力資源預算受限，方蔚豪表示，現時的宏觀環境難以令員工薪酬有大幅上升的空間，惟企業可在醫療和健康的福利保障上給予更好體驗，以更小的代價，換取員工對公司有更高的滿意度和留存度，形容是「花小錢，辦大事」之舉。

公司高級副總裁陳琳指，內地企業以往在職工健康管理體系均比較缺乏，存在健康管理內容單一、方式局限等問題，但疫情3年，令企業更加重視員工健康管理，體檢預算亦逐年上漲。她引述內部數據顯示，體檢人均套餐費用近900元，較前年的600至700元，亦有更多企業開始購買「員工協助方案」（Employee Assistance Programs, EAP），指方案可協助員工解決個人問題、改善心理健康，並提升整體工作效率，認為市場發展潛力不俗。

相關文章：

【業績｜互聯網醫療】平安健康1833上半年虧損收窄五成至4.2億人幣　總裁：企業健康管理市場規模可達3萬億元

【平安健康1833】平安系元老級人馬簽「累沽期權Decumulator」　或減持最多294萬股平安健康、淡倉增至7%以上

記者：伍鍵文（廣州專電）

中國平安（02318） 平安好醫生（01833） 保險公司 港股 經濟 金融
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