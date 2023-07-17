【Tesla電動貨車】Tesla首款電動貨車Cybertruck　預期售價由5萬美元起

▲ Tesla首款電動貨車Cybertruck於近日正式出廠。

美國電動車品牌Tesla一向有意進軍電動貨車市場。Tesla在上週末（15日）發文表示，位於德州的工廠成功生產了第一款電動貨車Cybertruck，最基本型號預估售價將由5萬美元起（約39萬港元）。

Tesla早於2019年公開展示了Cybertruck的原型車，以獨特的三角錐外型配上不鏽鋼材質，當時預計將在兩年後正式投入生產，但計畫未能如期進行。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）去年表示，由於供應鏈短缺，無法購買部份零件，因此Cybertruck的發佈需要延遲到2023年。

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Tesla最初估計這款貨車的單電機和後輪驅動車型起價為39,900美元（約31萬港元），牽引力為7,500磅，續航力超過250英里（約402公里）。但由於成本上漲等因素，價格預計也將進行上調。 據專業車評網Kelley Blue Book推測，該型號目前預計起價約為5萬美元（約39萬港元）。

而牽引力逾10,000磅、續航力超過300英里（約482公里）的雙電機、全輪驅動版本的起價約為6萬美元（約46.8萬港元）。最昂貴版本起價約為7萬美元（約54.6萬港元），將配備三個電動機和全輪驅動，牽引力為 14,000磅，電池續航力超過500英里（約805公里）。

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Cybertruck正式發售日期尚未公佈，但自從2019年開始，Tesla美國官網上已經開放以100美元（約781港元）進行預訂。而在Tesla五月的年度股東大會上，馬斯克表示，該款車型將在今年尾進行量產，並預計每年交付25萬至50萬輛汽車。香港網店的預訂消息則尚需要等進一步確認。

責任編輯：王愷楹

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