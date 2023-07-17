迪士尼派樂園角色出席首映 應對荷里活演員罷工

荷里活演員工會上周開始罷工，不少電影宣傳活動未見有演員出席。迪士尼電影《鬼咁多大屋》（Haunted Mansion）上周六（15日）在加州舉行首映禮，多名有份出演的明星都缺席。迪士尼派出數名樂園角色出席，包括米奇老鼠、米妮老鼠和黑魔后（Maleficent）等。

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奧斯卡得獎演員珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）等一眾演員因為罷工，缺席《鬼咁多大屋》於加州迪士尼樂園舉行的首映禮。美國娛樂新聞媒體《The Hollywood Reporter》報道指，迪士尼當日派出數名樂園角色出席。

In lieu of the #HauntedMansion stars, who are not in attendance at the world premiere due to the actors strike, Disney has its classic villains walking the red carpet pic.twitter.com/aCc0G30SuK — The Hollywood Reporter (@THR) July 16, 2023

據報當日和粉絲合照的角色包括米奇老鼠、米妮老鼠、黑魔后、經典童話《白雪公主》（Snow White）中的邪惡皇后（Evil Queen）及《101斑點狗》中的反派庫伊拉（Cruella de Vil）。

據報當日和粉絲合照的角色包括米奇老鼠、米妮老鼠、黑魔后、經典童話《白雪公主》（Snow White）中的邪惡皇后（Evil Queen）及《101斑點狗》中的反派庫伊拉（Cruella de Vil）。

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電影導演Justin Simien及部分製片亦在活動中期現身，Justin Simien表示，對情況感到十分矛盾，但仍希望向撰寫劇本的Katie Dippold致敬，所以決定出席。他指對一眾演員和編輯缺席感到遺憾，但自己完全支持對方，很高興能代表他們在首映禮上發聲。

Justin Simien表示，荷里活演員工會（SAG）對人工智能（AI）感到擔憂，而問題的確需要深入了解。對於迪士尼總裁Bob Iger近日批評演員工會要求不現實，Justin Simien回應指樂意和對方交流，了解雙方要求之間的差距。

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責任編輯：李俊儀