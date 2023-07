迪士尼派樂園角色出席首映 應對荷里活演員罷工

荷里活演員工會上周開始罷工,不少電影宣傳活動未見有演員出席。迪士尼電影《鬼咁多大屋》(Haunted Mansion)上周六(15日)在加州舉行首映禮,多名有份出演的明星都缺席。迪士尼派出數名樂園角色出席,包括米奇老鼠、米妮老鼠和黑魔后(Maleficent)等。

90歲鍾歌蓮絲未揾夠錢拒退休 想同58歲第5任丈夫愛到永遠 【下一頁】

奧斯卡得獎演員珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)等一眾演員因為罷工,缺席《鬼咁多大屋》於加州迪士尼樂園舉行的首映禮。美國娛樂新聞媒體《The Hollywood Reporter》報道指,迪士尼當日派出數名樂園角色出席。