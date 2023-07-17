Walmart繼承人23億遊艇 遭環保團體噴油漆抗議

環保團體「Futuro Vegetal」成員周末於伊比薩島（Ibiza），噴油漆塗污連鎖超市巨頭沃爾瑪（Walmart）繼承人Nancy Walton Laurie價值3億美元（約23.4億港元）的超級遊艇。

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「Futuro Vegetal」在社交媒體Twitter上宣布，兩名成員周日（16日）早上用裝滿紅色和黑色油漆的滅火筒，噴污Nancy Walton Laurie名下的超級遊艇Ka​​os。

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該團體更上傳兩名成員站在豪華遊艇前的照片，上面寫著「你讓別人受苦。」（You Consume Others Suffer.）

團體發表聲明，批評超級富豪的生活建基於他人痛苦之上，而特權階層要維持特權，是大眾維持導致生態社會崩潰的經濟體系的唯一原因。

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當地媒體引述西班牙國民警衛隊表示，涉事兩人因此事在碼頭被捕。據悉，這艘遊艇原定於同日駛離伊比薩島，「Futuro Vegetal」成員在船員準備出發時噴油漆破壞游艇。

「Futuro Vegetal」表明為專門針對Nancy Walton Laurie的遊艇，因她是全球首屈一指的女性符號，彭博旗下的億萬富翁指數（Billionaires Index）示她的淨資產為77.7億美元。

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責任編輯：鄭錦玲