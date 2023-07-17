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【蘋果產品】Apple Watch Ultra 2　料採用3D列印

科技 13:30 2023/07/17

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蘋果（Apple）去年推出Apple Watch全新產品線Apple Watch Ultra，吸引戶外極限運動用家。最新更有消息指，蘋果正引入3D打印技術加快生產時間並降低生產成本，預計今年下半年推出的 Apple Watch Ultra 2部分零件，將使用3D打印技術製造。

著名蘋果供應鏈分析師、天風國際的郭明錤日前在Twitter表示，預計今年推出的新一代Apple Watch Ultra，會有部分鈦金屬機構件採用3D打印技術製造。儘管3D打印後仍須經過CNC工序作後段處理，但仍能加快生產時間，以及降低生產成本。

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料IPG Photonics獨家供應零件

至於關鍵供應商，郭明錤認為，全球光纖雷射龍頭IPG Photonics為蘋果獨家的雷射零件供應商，3D打印機供應商則為華曙高科與鉑力特。

他補充，如果出貨順利，未來將有更多的蘋果產品採用3D打印技術，亦有利於蘋果供應鏈的生產成本與ESG績效，而上述供應廠商將受惠於該新趨勢。

責任編輯：張寶燕

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