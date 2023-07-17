【英國王室】晤新科溫網男單冠軍 喬治夏洛特秒變小粉絲

英國溫布頓網球公開賽周日（16日）舉行男單決賽，西班牙小將艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）打破「4大天王」壟斷，成為逾20年來第5名冠軍。賽後艾卡拉斯與英國王室會面，喬治小王子（Prince George）及夏洛特小公主（Princess Charlotte）即刻化身小粉絲。

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年僅20歲的艾卡拉斯以3比2，驚險擊敗塞爾維亞名將祖高域（Novak Djokovic），成為超過20年來第5位溫網男單冠軍。艾卡拉斯賽後走入包廂，與來臨觀戰的西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）會晤。

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費利佩隨後引領艾卡拉斯與英國王室成員握手，王儲威廉（Prince William）一家與新科溫網冠軍逐一握手。網上流傳影片可見，喬治與夏洛特和艾卡拉斯握手前神情緊張，十足與偶像見面的小粉絲。

英媒指出，喬治與夏洛特在決賽期間「肉緊」地為艾卡拉斯加油打氣，後者獲冠後兩人亦振臀慶祝。今次亦是夏洛特首次，出席溫網相關活動。

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責任編輯：吳漢培