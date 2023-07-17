▲ 【騰訊系】騰訊音樂：首席戰略官因個人原因辭任 8月31日起生效

騰訊音樂（01968 美：TME）公布，葉卓東由於個人原因已辭任公司首席戰略官及其他相關職務，自8月31日起生效。葉卓東將協助公司完成其工作職責的順利過渡。騰訊音樂表示，公司充分尊重其個人意願，稱葉卓東的辭任並非因與公司的任何糾紛或分歧所致。

葉卓東表示，未來會在海外花更多時間陪伴家人，但無論身在何處，始終對TME團隊以及公司作為中國在線音樂與音頻娛樂領航者的巨大潛力充滿信心。

他表示，非常榮幸能夠成為TME大家庭中的一員，多年來TME持續推動了中國在線音樂產業的長期健康發展，並實現令人矚目的成果，尤其是公司的在線音樂付費用戶數，由2018年初不到2000萬，而在2023年第一季度已持續增長到逾9000萬，並將持續健康發展。

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責任編輯：梁浩碩