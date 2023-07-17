【專家點睇】回應貨幣政策無效論 劉元春：加強地方政府擴張能力

上海財經大學校長劉元春指出，最近很多人認為貨幣政策，尤其是總量的貨幣政策是無效的，如辜朝明提出，現在不要把時間浪費在貨幣政策和結構性政策上，這種判斷是極其錯誤的。當前，中國總體的融資成本在4至5%的，宏觀債務量到年底將超過310萬億元（人民幣，下同）。如果降低100個基點，將節省3.1萬億元的成本。也就是說，僅降息這一項政策所產生的潛在利潤空間就抵得上目前實體經濟所產生的全部利潤，貨幣政策應該是很有效的。

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他認為，無論是凱恩斯的流動偏好陷阱，克魯格曼的安全資產陷阱，還是辜朝明所講的資產負債衰退陷阱，其所提到的貨幣政策無效，主要是指當名義利率下降到零之後，貨幣政策的效果可能會大打折扣，但是目前中國的名義利率並沒有下降至0，市場對於民營企業的貸款利率依然維持在5%左右。

劉元春建議，面對中國目前的經濟狀況，不能直接套用流動偏好陷阱、安全資產陷阱等西方理論。中國並沒有像西方那樣實施超級量寬，因此目前貨幣政策是比較有效的。當前，貨幣政策面臨的一個重要問題是要重新調整對宏觀經濟所面臨的主體問題的認識。

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一方面，要認識到當前的周期性問題比較嚴重；另一方面，也要認識到周期性問題和結構性問題是可以相互轉換的。如果控制不好擴內需的政策，可能會演化成為產能的擴大，產生動態失衡的問題。因此，目前的政策在錨定周期性問題和結構性問題上要有一個平衡，一方面要保持戰略定力，另一方面要通過保持戰略定力實現產業升級，更重要的是要防止惡性循環的產生。

同時，必須要使財政政策回歸到積極的定位上來。要通過中央政府進一步擴大債務規模，加強地方政府的擴張能力，使積極的財政政策恢復原有的定位。

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責任編輯：林衛