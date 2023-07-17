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【美股開市】道指跌32點　納指升0.3%　Tesla，英偉達升2%

股市 21:30 2023/07/17

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美滙跌穿100關後，至今仍未見明顯反彈，渣打G-10貨幣策略主管Steven Barrow認為，美元將進入持續多年的下行趨勢，部分原因是聯儲局的緊縮周期將轉變為寬鬆周期，再加上其他央行也在降息，會進一步拉低美元。美滙指數走勢反覆，暫報99.82。美債息則回落，暫報3.777厘。

美股周一開市個別發展，道指跌32點，納指升39點或0.3%。焦點股Tesla（美：TSLA）升2%，暫報288.55美元，英偉達（美：NVDA）同樣升近2%，暫報462.85美元。

本周焦點方面，市場聚焦美股業績，美銀（美︰BAC）、摩根士丹利（美︰MS）、高盛（美︰GS）及紐約梅隆（美︰BK）等銀行股將於周二、三公布業績。另外，特斯拉（美︰TSLA）、NETFLIX（美︰NFLX）將於周三收市後放榜。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

焦點新聞：

【美股一周前瞻】市場聚焦美股業績期　Tesla周三盤後派成績表（附數據表）

點擊圖片放大

即市走勢︰

【21：30】道指跌32點 納指升0.3% Tesla，英偉達升2%

【20：30】【美國經濟數據】美國7月紐約州製造業調查指數升至1.1　勝預期

【18：16】【虛擬資產】瑞波幣XRP獲美法官裁定不是證券　瑞波公司：美銀行將希望使用XRP

【18：05】道指期貨跌76點，美滙續受制100關。

【16：57】【旅遊股】攜程發布AI大模型「攜程問道」　可進行條件複雜的機票和酒店查詢

【16：39】【美股焦點】微軟與Sony達成10年協議　PlayStation可保留《決勝時刻 Call of Duty》　動視暴雪盤前升4.7%

【16：20】【美元滙價】花旗料3個月內美滙指數重上101 渣打預期美元支持位在99關

【16：14】【AAPL】台媒：蘋果iPhone 15傳提前備貨　避免重蹈去年缺貨覆轍

【16：07】【美國加息】貝萊德：美國不太可能陷入經濟衰退　儲局或於11月再次加息

【12：25】【騰訊系】騰訊音樂：首席戰略官因個人原因辭任　8月31日起生效

【12：00】道指期貨跌26點，報34652點，標指期貨跌4點，報4532點，納指期貨跌17點，報15676點。

【11：34】【AI浪潮】台積電據報高雄廠改成2納米製程　料2025年下半年量產

【11：15】【大行報告｜MSFT】瑞銀：兩原因調升微軟評級及目標價　最新睇400美元

【11：15】【獨家專訪】儲局前副主席：美元結算貿易趨減　金融主導難被撼動

【10：37】【獨家專訪】儲局前副主席：美國降通脹最後一里路難行　若棄2%通脹目標卻適得其反？

【09：58】【大行看法】工銀亞洲程嘉偉：今年調整YCC機會不大　三原因日央未必過早緊縮、日圓或見幾多？

【09：41】【Threads】Threads周活躍用戶已達Twitter五分之一　下載量突破1.5億次快Pokémon GO幾多倍？

【09：29】【美國加息】富達Peter Khan：3大原因美國經濟較預期強勁　料利率在高位維持一段時間

【07：57】【加密貨幣】幣安據報裁員最多3000人　公司否認此高數字

【07：30】美股業績期揭開序幕，多隻大型銀行股季度收入及純利普遍勝預期，推升板塊股價。惟銀行對經濟前景保持謹慎，認為風險仍然存在。道指上周五造好，納指、標指回軟。道指升113點，收報34509點；標指跌4點，收報4505點；納指跌24點或0.18%，收報14113點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

理財要貼地
【理財要貼地】儲蓄保險較銀行定期回報更高？風險同樣低？「現金分紅」vs「復歸分紅」對回報有咩影響

責任編輯：梁浩碩

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