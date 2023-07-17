【美股期貨】道指期貨跌26點　本周聚焦銀行股、Tesla等業績

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美股期貨周一於亞洲時段下跌，其中道指期貨跌26點，納指期貨跌17點。美國今日將會公布7月紐約聯儲製造業指數。本周焦點方面，市場聚焦美股業績，美銀（美︰BAC）、摩根士丹利（美︰MS）、高盛（美︰GS）及紐約梅隆（美︰BK）等銀行股將於周二、三公布業績。另外，特斯拉（美︰TSLA）、NETFLIX（美︰NFLX）將於周三收市後放榜。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】市場聚焦美股業績期 Tesla周三盤後派成績表（附數據表）

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即市走勢︰

【12：00】道指期貨跌26點，報34652點，標指期貨跌4點，報4532點，納指期貨跌17點，報15676點。

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【07：30】美股業績期揭開序幕，多隻大型銀行股季度收入及純利普遍勝預期，推升板塊股價。惟銀行對經濟前景保持謹慎，認為風險仍然存在。道指上周五造好，納指、標指回軟。道指升113點，收報34509點；標指跌4點，收報4505點；納指跌24點或0.18%，收報14113點。

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責任編輯：梁浩碩