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【美股期貨】道指期貨跌26點　本周聚焦銀行股、Tesla等業績

股市 12:31 2023/07/17

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美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段下跌，其中道指期貨跌26點，納指期貨跌17點。美國今日將會公布7月紐約聯儲製造業指數。本周焦點方面，市場聚焦美股業績，美銀（美︰BAC）、摩根士丹利（美︰MS）、高盛（美︰GS）及紐約梅隆（美︰BK）等銀行股將於周二、三公布業績。另外，特斯拉（美︰TSLA）、NETFLIX（美︰NFLX）將於周三收市後放榜。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

焦點新聞：

【美股一周前瞻】市場聚焦美股業績期　Tesla周三盤後派成績表（附數據表）

點擊圖片放大

即市走勢︰

【12：00】道指期貨跌26點，報34652點，標指期貨跌4點，報4532點，納指期貨跌17點，報15676點。

【11：34】【AI浪潮】台積電據報高雄廠改成2納米製程　料2025年下半年量產

【11：15】【大行報告｜MSFT】瑞銀：兩原因調升微軟評級及目標價　最新睇400美元

【11：15】【獨家專訪】儲局前副主席：美元結算貿易趨減　金融主導難被撼動

【10：37】【獨家專訪】儲局前副主席：美國降通脹最後一里路難行　若棄2%通脹目標卻適得其反？

【09：58】【大行看法】工銀亞洲程嘉偉：今年調整YCC機會不大　三原因日央未必過早緊縮、日圓或見幾多？

【09：41】【Threads】Threads周活躍用戶已達Twitter五分之一　下載量突破1.5億次快Pokémon GO幾多倍？

【09：29】【美國加息】富達Peter Khan：3大原因美國經濟較預期強勁　料利率在高位維持一段時間

【07：57】【加密貨幣】幣安據報裁員最多3000人　公司否認此高數字

【07：30】美股業績期揭開序幕，多隻大型銀行股季度收入及純利普遍勝預期，推升板塊股價。惟銀行對經濟前景保持謹慎，認為風險仍然存在。道指上周五造好，納指、標指回軟。道指升113點，收報34509點；標指跌4點，收報4505點；納指跌24點或0.18%，收報14113點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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