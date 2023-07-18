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【美股市況】道指升百點　納指升0.9%　Tesla曾升4%

股市 02:29 2023/07/18

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美滙100關口反覆，美國10年期債息亦於3.8厘反覆，滙市及債市變動不大，道指最多升約100點，現升96點，納指升0.9%。焦點股Tesla（美：TSLA）曾升近4%，午後升2.5%，同樣周三公布業績的NETFLIX（美︰NFLX）向好，升1.5%；英偉達（美：NVDA）曾升2.3%，其後升幅收窄。

渣打G-10貨幣策略主管Steven Barrow認為，美元將進入持續多年的下行趨勢，部分原因是聯儲局的緊縮周期將轉變為寬鬆周期，再加上其他央行也在降息，會進一步拉低美元。美滙指數走勢反覆，暫報99.92。美債息先跌後回升，暫報3.827厘。

本周焦點方面，市場聚焦美股業績，美銀（美︰BAC）、摩根士丹利（美︰MS）、高盛（美︰GS）及紐約梅隆（美︰BK）等銀行股將於周二、三公布業績。另外，特斯拉、NETFLIX將於周三收市後放榜。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

焦點新聞：

【美股一周前瞻】市場聚焦美股業績期　Tesla周三盤後派成績表（附數據表）

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即市走勢︰

【02：00】阿根廷球王美斯正式加盟美國職業足球大聯盟邁阿密國際隊，合約期為2.5個球季，年薪5000萬至6000萬美元，合約總值1.25億至1.5億美元

【01：50】美國財政部長耶倫稱，拜登政府正在設計的對中國投資限制措施｜不會嚴重損害中國吸引美國投資的能力。這些限制將會「針對性狹窄」，側重於「一些部門，特別是半導體、量子計算和人工智能」。 「不會是對美國在中國投資有廣泛影響的，或者在我看來對會對中國投資環境產生根本性影響的寬泛控制。」耶倫再次強調，正在籌劃的措施以及現有的出口管制，並非對中國任何具體行動的報復，也並非旨在遏制中國整體增長。她說，「我們正在做的是實施控制措施，以保護美國國家安全，還有在某些情況下針對侵犯基本人權的問題。」

【01：40】日本財務省負責國際事務的官員神田真人表示，日本在G-20會議上指出，需要密切監測持續的貨幣政策緊縮，對外匯市場的影響。神田真人說，G-20國家討論了全球經濟、衛生、可持續金融和基礎設施等議題。

【01：30】渣打大中華及北亞首席經濟學家丁爽認為，市場可能對中國第二季度GDP數據感到失望，但數據表現高於渣打的預期，他預計未來會出台針對性的貨幣和財政刺激措施。「政府已經表明，將會關注經濟動能的邊際變化，因此如果6月相比5月出
現改善，那麼我認為，官方的解讀可能沒有市場那麼悲觀，」

【00：55】德國國債上漲，貨幣市場上調了對歐洲央行寬鬆貨幣政策的押注。周二兩年期新債發行前，短期債券表現落後其他品種。

【00：40】美國財長耶倫表示，中國經濟放緩可能波及全球經濟，不過她預計美國經濟不會陷入衰退。「許多國家確實依賴中國強勁的增長來促進本國經濟成長，特別是亞洲國家，中國增速放緩可能會對美國產生一些負面的溢出效應。」耶倫強調，在新冠疫情後，中國經濟復甦相對緩慢，消費者支出「相對疲弱」。中國周一公佈的數據顯示，GDP按季增長不到1%，6月份社會消費品零售總額增幅低於預期，「消費者似乎更關注重建儲蓄緩衝。」

耶倫指美國「增長放緩了，但勞動力市場依然相當強勁。預計不會出現經濟衰退」。她表示，美國經濟勢態良好，將在勞動力市場不出現重大疲軟的情況下拉低通漲。耶倫還稱美國上周的CPI報告「相當令人鼓舞」。

【00：30】歐洲央行管理委員會成員Joachim Nagel表示，本月必須再次上調利率，之後的下次會議將根據數據情況作出決策。「我們下次必須加息，預計7月會議會再加息25個基點」。

【00：29】德國央行行長Joachim Nagel表示，中國令人失望的經濟增長數據，提醒其貿易夥伴要多元化。「我們必須考慮到這一點，這也確實給了我們一個暗示，即我們應降低對中國的貿易依賴。」

【00：05】高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius表示，鑒於近期公佈的經濟活動和通脹數據表現良好，美國經濟未來12個月內免於衰退的可能性更高。「我們下調對美國未來12個月內開始陷入衰退的可能性的預估，由25%進一步降至20%」。原因是強勁的基本面，預計通脹壓力會持續緩解。雖然聯儲局下周料再次上調基準利率，但這可能會是去年開始的系列加息中的最後一次。「的確預計未來幾個季度會有所減速，主要是因為個人實際可支配收入環比成長放緩，尤其是在考慮到10月份學生貸款償付恢復這一因素後，而且銀行貸款減少也會構成拖累，但金融環境的放鬆、房地產市場的反彈以及建廠熱持續均表明美國經濟將繼續成長，儘管增速低於趨勢水平。」

【23：00】道指升49點 納指升0.4% Tesla升1%，Netflix升2%

【22：09】【美股焦點】納指下周調整股份權重　高盛指對大型科技股影響有限

【21：30】道指跌32點 納指升0.3% Tesla，英偉達升2%

【20：30】【美國經濟數據】美國7月紐約州製造業調查指數升至1.1　勝預期

【18：16】【虛擬資產】瑞波幣XRP獲美法官裁定不是證券　瑞波公司：美銀行將希望使用XRP

【18：05】道指期貨跌76點，美滙續受制100關。

【16：57】【旅遊股】攜程發布AI大模型「攜程問道」　可進行條件複雜的機票和酒店查詢

【16：39】【美股焦點】微軟與Sony達成10年協議　PlayStation可保留《決勝時刻 Call of Duty》　動視暴雪盤前升4.7%

【16：20】【美元滙價】花旗料3個月內美滙指數重上101 渣打預期美元支持位在99關

【16：14】【AAPL】台媒：蘋果iPhone 15傳提前備貨　避免重蹈去年缺貨覆轍

【16：07】【美國加息】貝萊德：美國不太可能陷入經濟衰退　儲局或於11月再次加息

【12：25】【騰訊系】騰訊音樂：首席戰略官因個人原因辭任　8月31日起生效

【12：00】道指期貨跌26點，報34652點，標指期貨跌4點，報4532點，納指期貨跌17點，報15676點。

【11：34】【AI浪潮】台積電據報高雄廠改成2納米製程　料2025年下半年量產

【11：15】【大行報告｜MSFT】瑞銀：兩原因調升微軟評級及目標價　最新睇400美元

【11：15】【獨家專訪】儲局前副主席：美元結算貿易趨減　金融主導難被撼動

【10：37】【獨家專訪】儲局前副主席：美國降通脹最後一里路難行　若棄2%通脹目標卻適得其反？

【09：58】【大行看法】工銀亞洲程嘉偉：今年調整YCC機會不大　三原因日央未必過早緊縮、日圓或見幾多？

【09：41】【Threads】Threads周活躍用戶已達Twitter五分之一　下載量突破1.5億次快Pokémon GO幾多倍？

【09：29】【美國加息】富達Peter Khan：3大原因美國經濟較預期強勁　料利率在高位維持一段時間

【07：57】【加密貨幣】幣安據報裁員最多3000人　公司否認此高數字

【07：30】美股業績期揭開序幕，多隻大型銀行股季度收入及純利普遍勝預期，推升板塊股價。惟銀行對經濟前景保持謹慎，認為風險仍然存在。道指上周五造好，納指、標指回軟。道指升113點，收報34509點；標指跌4點，收報4505點；納指跌24點或0.18%，收報14113點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯：梁浩碩

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