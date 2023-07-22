【美股市況】特斯拉反彈　道指漲104點　美滙升越101關 （不斷更新）

美股午市溫和上升, 市場關注企業業績，以及納指調權(special rebalance)對股市的影響, 道指早段跌39點後反覆靠穩。

焦點股Tesla（美： TSLA：特斯拉）周四大跌1成後，股價初段見反彈，一度升1%，英偉達（美：NVDA）亦升近1%，帶動納指曾升0.8%。

道指曾升106點後回軟，受累道指成份股American Express（美：AE）業績後股價下跌，市場憂慮破紀錄的收入，反映通脹下卡主借貸消費渡日，高息及通脹下不利宏觀前景，AE股價跌5%。

本港時間今晨1時37分, 道指升104點或0.3%, 報35329點; 納指升46點或0.3%, 報14109點; 標指升14點或0.3%, 報4549點。

美滙升穿101關，暫報101.62, 升0.2%, 美國10年期債息回落至3.8厘水平。

投資者繼續緊盯科技股走勢，因為今天不僅是期權到期日，而且納斯達克 100 指數權重將在今天進行特別的調整。由於新權重是7月24日生效，基金經理今日收市前已追趕變化，微軟 （ MSFT ）、蘋果 （ AAPL ）、英偉達 （ NVDA ）、亞馬遜 （ AMZN ）和特斯拉 （ TSLA ）等的巨型科企權重將會減少，星巴克 （ SBUX ）、億滋 （ MDLZ ）、Booking Holdings （ BKNG ）和博通 （ AVGO ）等預期將受惠權重增加。

摩通分析師Min Moon估計，此次特別重整將提高較小成份股的影響力，雙向交易規模可能達到600億美元。

美國總統拜登表示, 人工智能會帶來巨大風險，但也會有不可思議的機遇；企業在發佈之前必須確保技術的安全性。企業必須對其系統的安全性負責，保護其模型免受網絡威脅，並維護國家安全, 需要制定新的法律、法規和監管機制，以管理人工智能的風險。

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即市走勢︰



【00：56】紐約原油期貨站上77美元/桶，漲1.78%。

【00：42】印度Paytm第一財季淨虧損35.7億盧比，分析師預期虧損33.3億盧比。營收234億盧比，分析師預期243.2億盧比。總體成本280億盧比，同比增長16%。

【00：35】市場消息：美國全國卡車司機工會表示，與UPS的勞資談判將於7月25日恢復。

【00：25】英國競爭上訴法庭批准微軟-動視暴雪收購案的延期申請。

【23：35】歐股收市個別發展, 德股跌0.2%, 法股升0.6%, 英股升0.1%, 歐洲STOXX 600指數漲0.3%

【23：17】美國商務部長雷蒙多：對人工智能生成內容強制添加水印一事，是2024年底之前應完成的工作焦點。最好能與國際盟友合作，來制定全球版人工智能監管規則。

【22：54】商品貨幣紐元兌美元跌幅達1%，報0.6171。

【22：54】美國商務部長雷蒙多：國會需要頒佈人工智能監管法案，並使其能發揮應有的效力。

【21：58】American Express公布第二季業績，收入按年升12%，達破紀錄的151億美元，因信用卡消費達到季度新高，每股盈利2.89美元，升12%，重申全年收入增長15%至17%，每股盈利料11至11.4美元。

【21：30】道指升66點，報35291點，納指升0.6%，報14147點，標指升15點，報4550點。

【18：00】道指期貨升46點，納指期貨升0.4%，標指期貨升11點。

【日圓走勢】日圓跌穿「5.5算」、兌美元急貶至142 據報不急於調整YCC政策

【12：46】道指期貨升51點，報35452點，標指期貨升5點，報4570點，納指期貨升13點，報15605點。

【10：10】【日本經濟】日本6月CPI升至3.3% 高過預期

【08：49】【TSLA】Tesla股價大挫近一成 馬斯克身家一夜縮水203億美元

【08：20】【美國加息】聯儲局前主席伯南克︰7月加息可能是最後一次

【08：00】【美股焦點】微軟收購動視暴雪 FTC據報暫停內部審判、為和解談判打開大門

====以下為7月20日美股市況====

美股進入業績高峰期，繼銀行股後，本周由科技股業績擔大旗，但普遍業績均與市場預期相若甚至遜預期，部分企業甚至明言經濟環境未來或影響業績表現。市場擔心環球經濟衰退對科技股前景會否構成影響，拖累納指曾跌2.3%。

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道指成分股強生上季業績勝預期，股價大升9.64美元，高盛及波音亦大升10.31美元及5.01美元，帶動道指中段升幅擴至逾300點，本港時間今晨4時，道指升163點或0.5%， 報35225點； 納指跌294點或2.05%， 報14063點 ； 標指跌30點或0.7%， 報4534點。

美國首次申領失業救濟金人數回落至22.8萬，低於預期的24萬及上周23.7萬。截至7月8日止當周，連續申領失業救濟金人數為175.4萬，高於預期的172.2萬。數字顯示勞動力市場在高息環境下仍保持韌性。數據公布後，美滙指數再彈，暫報100.82， 升0.5%；美國10年期國債息率升見3.87厘後回落，暫報3.84厘。

特斯拉（美︰TSLA， Tesla）第二季業績未如市場預期，邊際利潤率顯著跌至4年來最低水平 ， 行政總裁馬斯克（Elon Musk）警告，環球經濟動盪，可能進一步打擊特斯拉的邊際利潤率 ； 如果環球央行持續加息，經濟前景變得不明朗，車價可能仍有下跌空間。另外，特斯拉須召回近1.6萬輛2021至2023年出廠的Model S及Model X，前座安全帶安裝可能不適當，有脫落的風險。特斯拉周四股價收跌9.7%，創4月20日以來最大單日跌幅，收報262.9美元，馬斯克身家縮水150億美元。

業績遜預期的台積電（美：TSMC）亦跌逾5%，NETFLIX（美：NFLX）延續盤前跌勢，開市跌逾9%至低見432美元， 收市跌8.4%。

英偉達（美：NVDA；Nvidia）收市跌3.3%，收報455.2美元。

據知情人士透露，美國聯邦貿易委員會（FTC）準備暫停對微軟以690億美元收購動視暴雪的內部審理，這為可能的和解談判打開大門。據相關規定，在聯邦法院阻止兩家公司合併失敗後，FTC必須撤銷此案。預計將於周四稍後時間發布命令。一旦案件被撤銷，微軟和動視可以尋求說服FTC委員接受和解，或者完全放棄反對該項交易。微軟股價跌逾2%。

歐元區及英國通脹開始受控，加息預期有降溫跡象，但另一邊廂澳洲勞動力市場保持強勁，最新失業率保持3.5%，已超過一年徘徊在3.4%至3.7%區間。數據公布後，市場預期澳洲央行下月有機會進一步加息，澳洲國債息率上升，澳元一度升1.1%，澳元兌美元報0.6847，兌港元5.34算。

全美不動產協會（NAR）公布，6月二手房屋銷售按月減少3.3%，市場預期減少2.1%。以年率計，6月經季節調整後為416萬間，市場預期為420萬間。美國6月領先指數下降0.7%， 預估為下降0.6%。

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即市走勢︰

【04：03】美國聯儲局宣布將於7月27日召開會議，討論擬議的銀行新規。

【04：00】熱門科技股普遍下跌，特斯拉跌超9%，AMD跌超5%，Meta跌超4%，亞馬遜、英偉達跌超3%，微軟、谷歌跌超2%。

【03：23】特斯拉（美：TSLA）跌10.12%，現報261.785美元，跌至3周低位。當前市值為8297.28億美元。

【03：09】美股走低，納指跌幅擴大至2%，大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超9%，亞馬遜、Meta、英偉達跌超3%，微軟、谷歌跌超2%。

【03：09】美國國務院官網7月20日發表聲明，美國正在對俄羅斯近120個實體和個人實施制裁，以削弱俄羅斯當前和未來的軍事能力。

【03：00】塔斯社援引俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫消息稱，俄羅斯總統普京尚未決定是否親自出席今年9月在印度舉行的二十國集團領導人峰會。

【02：33】紐約8月原油期貨收跌0.28美元，漲幅0.37%，報75.63美元/桶。布蘭特9月原油期貨收漲0.18美元，漲幅0.23%，報79.64美元/桶。

【02：30】美股阿斯麥盤中下跌5.05%，現報679.6美元，當前市值為2681.63億美元。

【01：49】紐約8月黃金期貨收跌0.50%，報1970.90美元/盎司。10月黃金期貨收跌0.49%，報1990.20美元/盎司。

【01：30】市場消息：英國首相辛偉誠計劃在2024年11月舉行大選。

【01：29】ChatGPT推出自定義指令功能， OpenAI表示，正在推出定製指令功能，以便客戶更好地控制ChatGPT的回應方式。設定客戶的偏好，ChatGPT將會記住並在所有未來的對話中考慮這些偏好。從今天開始，該功能將在Plus計劃中作為測試版提供。

【01：12】美國在綫二手車零售商Carvana行政總裁：預計美國二手車價格將回落。

【01：07】市場消息：有內部備忘錄顯示OpenAI願意接受監管，願意在訓練數據方面更加開放，並承諾支持AI系統的許可證。

【00：47】據國際文傳電訊社：俄羅斯法院批准俄羅斯天然氣工業股份公司與大眾汽車公司達成的和解協議

【00：44】美國人工智能產業界領袖已準備好滿足白宮方面提出的強化保障措施的要求。

【00：27】市場消息：蘋果在為iPhone 15 Pro生產更大屏幕方面遇到困難。

【00：11】美元兌瑞郎一度上漲1%至0.8763，創5月5日以來最大漲幅。

【00：10】OpenAI表示， 根據開發者的反饋意見，將繼續支持OpenAI API中的gpt-3.5-turbo-0301和gpt-4-0314模型，至少延長到2024年6月13日。

【23：35】歐股收市造好， 德股升0.6%， 法股升0.8%， 英股升0.8%， 泛歐STOXX 600指數升0.4%

【23：27】滙豐聘請摩根大通的Martijn Stoker任流動性和投資解決方案全球主管， Stoker此前在摩根大通擔任流動性和帳戶解決方案歐洲、中東和非洲地區主管。

【23：20】道指升234點 納指跌1.3% Tesla跌幅擴大至7%，Netflix跌9%

【23：15】烏克蘭央行表示，由於股東面臨制裁風險，已決定將Sense Bank撤出市場，並稱已要求政府參與該過程，並發送了提案， 烏克蘭政府可能在下周一前接管Sense Bank。

【23：05】惠譽分析師James McCormack在報告中表示，低利率時代的結束，意味各國政府將不得不在2023年支付高達2.3萬億美元利息，尤其，美國上月國債利息支付規模已達創紀錄水平。他指出，發達國家的利息支出增長47%，升幅高於其他新興市場國家。主要原因在於美國，因其國債發行規模居世界之首。發達市場受益於先前較低的借貸成本，在利率上行後，這些經濟體也面臨相對更大的壓力。相比而言，新興市場國家的利息支出將增長40%。不過，惠譽表示，這些國家的評級展望更為向好。

【22：40】美滙美債息齊升 道指升174點 納指跌1.5% Tesla跌幅擴大至7%，Netflix跌8%

【21：30】道指升113點 納指跌0.3%。

【20：30】【美國經濟數據】美國首次申領失業救濟金人數回落至22.8萬 低過預期

【20：00】【美股業績】強生上季業績勝預期 上調全年盈利預測 開市升超過4%

【18：30】Tesla放榜盤前跌3% 道指期貨升25點 納指期貨跌0.7%

【12：02】道指期貨升1點，報35254點，標指期貨跌7點，報4589點，納指期貨跌76點或0.5%，報15883點。

【12：00】Tesla（美︰TSLA）盤後跌4.2%，報279.07美元。

【10：42】【中美關係】就美國擬增加對華投資和芯片限制 中國駐美大使謝鋒：中方不會袖手旁觀、必作回應

【10：27】【中美角力】美國眾院委員會致函4創投公司 促回應對華尖端技術投資準則及風險評估過程

【08：39】【AAPL】蘋果據報正研發「Apple GPT」 股價創新高

【08：05】【美股業績】IBM上季收入近155億美元遜預期 股價盤後跌1%

【07：32】【TSLA業績】Tesla特斯拉料第三季產量微跌嚇怕市場 第二季業績破多重紀錄 發動減價戰經營毛利率15%跌至10%

【05：07】【NFLX業績】Netflix靠付費共享措施收效 第二季用戶增8% 盤後急跌5%

====以下為7月19日美股市況====

環球高通脹情況近期持續受控，市場聚焦企業業績表現，加上內地發聲支持民企，中概股向好，道指早段曾升282點，美滙指數亦重上100關。道指收市漲109點，報35061點；標指升10點，報4565點；納指升4點，報14358點 ；歐股收市彈0.26% ，英股急漲1.8%。

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焦點股方面，蘋果（美：APPL）據報測試自身研發的生成式人工智能（AI）聊天機器人程式，作為以大量語言模式（LLMs）通話的基礎，研究人員稱之為Apple GPT ， 期望挑戰OpenAI旗下ChatGPT及谷歌的Bard。消息曝光後，蘋果周三股價破頂，漲2.3%至198.23美元的歷史新高 ， 收市升0.7%報195.1美元。

Tesla（美：TSLA）曾升2%至高見299.29美元，迫近300美元關， 收市回吐0.7%。

高利率對美國樓市影響逐步浮現，6月新屋動工意外下降8%，以年率計為143.4萬間。美國按揭銀行家協會（MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由7.07厘的8個月高位回落，至6.87厘，貸款申請宗數按周升1.1%。

美國上周公布的消費物價指數（CPI）低過市場預期，最新公布的歐元區6月CPI終值符預期，英國6月CPI按月升0.1%，低於市場預期，令英倫銀行再大手加息的機會降溫。。

歐洲通脹終見受控，市場憧憬環球央行加息預期降溫，美債息則回落，暫報3.755厘；美滙指數則重上100水平，暫報100.29。英鎊跌0.8%， 報1.2938。

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即市走勢：

【2：00】美國網上二手車經紀商Carvana削債兼配股集資10億美元， 股價曾急升逾43%。

【00：41】英國央行副行長拉姆斯登：不能排除下一個利率周期，利率將回到零以下，央行需要為新的量化寬鬆政策留出餘地。

【00：24】紅杉資本發言人證實，該公司周三對有限合夥人表示，長期合夥人Michael Moritz將離開公司，專注於公司獨立的財富管理業務——紅杉傳承基金（Sequoia Heritage）。據一位知情人士透露，自2016年以來一直在該公司工作、專注於早期創業公司的合夥人Mike Vernal也將離開。

【00：16】法拉第未來（美：FFIE）跌幅擴大至3%。

【00：13】據報道，美國制裁14家伊拉克銀行，以打擊伊朗美元交易。

【00：08】蘋果（美：AAPL）加速開發自己的生成式AI工具，以追趕OpenAI。蘋果正在構建大型語言模型AI框架，稱為AJAX；蘋果公司為員工開發一款內部ChatGPT形式的聊天機器人。蘋果股價轉漲2.07%，刷新歷史高位至197.94美元。谷歌A（美：GOOGL）轉跌1%，刷新即市低位至122.17美元。微軟（美：MSFT）股價跌0.8%至356.54美元。C3.ai維持超過2.5%漲幅，報41.65美元。

【00：03】英國央行副行長拉姆斯登：CPI通脹仍過高， 貨幣政策委員會致力於對量化緊縮計劃進行年度審查。

【00：01】歐洲央行管委斯圖納拉斯：通脹正在下降，進一步收緊政策可能會傷害經濟， 再加息25個基點就足夠了。

【23：38】德意志銀行將因為風險控制方面的問題，向美聯儲局支付1.86億美元罰金。

【23：35】歐股收市個別發展， 德股跌0.1%， 法股升0.1%， 英股升1.8%， 泛歐STOXX600指數升0.3%

【22：25】中概股向好 道指升266點 納指升0.4% Tesla升1%衝300關

【21：30】道指開市升113點，納指升0.3%。

【20：40】【投行裁員】瑞信據報下周裁減瑞信證券（中國）約兩成員工 本地員工可能於年底前全數被裁

【20：15】【美股業績】高盛去季收入勝預期 董事會批准第三季股息增加1成 盤前先升後回軟

【18：39】美滙重上100關 銀行股微軟造好 道指期貨升51點

【14：59】【英國通脹】英國6月CPI回順至7.9%、低於預期 英鎊兌港元匯價曾穿10.1

【13：54】【芯片大戰】ASML次季銷售勝預期、受惠DUV額外營收 全年收入料增30%

【13： 25】【微軟AI】微軟不全押OpenAI？ Azure引入Meta AI可商用模型Llama 2

【12： 18】亞洲時段，道指升17點，報35157點。納指跌0.1%，報15961點，標指期貨跌1點，報4586點。

【10：56】【微軟AI】微軟Office AI工具Copilot月費30美元、企業客更貴 股價創歷史新高

【09：09】【數據安全】摩根士丹利據報將內地200多名技術人員調至星港 於中國另建獨立數據儲存系統

【08：00】【美股業績】嘉信理財上季盈收勝預期 股價急彈逾12%

====以下為7月18日美股市況====

道指成份股發威，美國銀行股業績理想，加上微軟（美：MSFT）創新高，道指連漲7個交易日 ，曾飇逾400點衝35000關 ； 市場對經濟軟着陸的期望提升 ，憧憬下周或成加息周期最後一次加息，美國10年期國債息率失守3.8厘。

道指周二中段升勢擴大至逾400點，收市升366點，報34951點；標指升32點，報4554點；納指升108點或0.76%，報14353點。

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美滙指數靠穩，暫報99.95。市場對於加息預期回落，美債息回順，暫報3.797厘。

摩根士丹利放榜後股價升6.5% ； 嘉信理財預期存款全年計錄得升幅，股價飆12.6%。

微軟在合作夥伴大會上公布企業AI軟件工具的價目表，Microsoft 365將收取用戶每月30美元的服務費。微軟周二股價創即市新高366.78美元，收市升3.98%報359.49美元。

美國公布6月零售銷售按月增加0.2%，預期為上升0.5%；期內，扣除汽車的零售銷售按月增加0.2%，預期為上升0.3%。

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，環球經濟中期增長展望仍然疲弱，特別是製造業 ； 核心通脹十分頑固，高通脹可能存在一段長時間，偏緊的貨幣政策也可能持續下去。

調查顯示，68%受訪基金經理預測環球經濟未來12個月會軟着陸，料聯儲局於2024年第二季開始減息，42%基金經理認為人工智能（AI）未來兩年將推動科企盈利增長。

美滙指數續受制100關，巴克萊全球外滙分銷聯席主管Kristen Macleod表示，美元過去一周走勢過於誇張，認為除非美國以外的地方經濟增長有明顯改善，否則美元難望有更持久和長時間的跌勢。但他承認，美國經濟數據強化了決策者可以實現經濟「軟著陸」的觀點，在這種良性風險環境下，美元相對於高息差、高貝塔（beta）貨幣會稍遜一籌。

美國公布6月零售銷售按月增加0.2%，預期為上升0.5%；期內，扣除汽車的零售銷售按月增加0.2%，預期為上升0.3%。

歐羅區和英國將於周三公布消費物價指數（CPI）。

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即市走勢︰

【02：00】隨著交易員聚焦於美國加息周期的結束，美元的下行空間更大，這可能推動美元跌至疫情期間觸及的低點——當時各國紛紛實施刺激措施。

【01：30】聯儲會副主席Barr：AI有可能會放大貸款決策中的偏差和錯誤

【01：00】日本央行行長植田和男暗示，只有央行改變對穩定實現通膨目標的評估，持續的貨幣寬鬆立場才會有所調整。

【00：30】花旗集團大宗商品研究全球主管Ed Morse表示，油價不太可能跌破每桶70美元，但要想升逾90美元則需出現難以預料的事件。

【00：26】微軟表示，其與Office軟件配套使用的新企業人工智能（AI）工具Microsoft 365 Copilot將額外向企業客戶收取每位用戶每月30美元的服務費用。

【23：23】【日圓匯價】日圓兌港元5.6算 植田和男：距離持續穩定實現日央2%通脹目標仍有段距離

【22：40】大銀行業績理想 銀行股急升 道指升271點、納指跌0.2%

【21：30】道指升137點、納指跌0.3%

【20：35】【美國經濟數據】美國6月零售銷售按月升0.2% 遜預期

【20：23】【內房危機】遠洋股價創歷史新低 債價跌至廿元人幣水平

【20：06】【美股業績】大摩上季純利按年跌13% 收入與市場預期相若 股價盤前由升轉跌

【19：36】【ESG】羅兵咸永道：上市公司需趁兩年過渡收集排放數據 範圍1、2、3包括甚麼？

【19：29】【大行報告︱NVDA】花旗上調英偉達目標價 料最牛可見600美元 看好在AI加速器市場佔優

【19：17】【美股業績】美銀上季業績勝預期 計劃增加季度股息近1成 盤前曾升逾1%

【19：11】【貼現窗】金管局貼現窗投放38.9億 創2021年來最高 原來和昨日打風有關？

【18：47】【虛擬資產】兩銀行據報對虛幣行業存疑拒開戶 金管局：銀行應盡量滿足持證公司合法業務需求

【18：35】道指期貨升10點、納指期貨跌0.1% 美銀、摩根士丹利等公布季績

【17：00】【美國加息】信銀國際卓亮：美國本月或加息0.25厘 港銀最優惠利率或加0.125厘

【16：46】【股壇金手指】惠理集團6月資產規模為60億美元 按年少兩成

【16：44】【大行報告】滙豐環球：港股下半年可留意三大主題 「從下而上」揀選十隻優質中資股（附名單）

【16：03】【美股焦點】微軟據報正與動視暴雪談判延長收購期限 未能延長是否等於收購失敗？

【15：33】【美國經濟】高盛下調美國未來12個月衰退可能性至20% 料儲局下周加息0.25厘、本周期中最後一次加息

【14：40】中國經濟增長遜預期 刺激措施憧憬續升溫

【14：38】【AAPL】大摩料印度將成蘋果未來5年收入的主要推動力、調升目標價 最樂觀潛在升幅近四成

【12：10】道指期貨跌14點，報34749點，標指期貨跌4點，報4549點，納指期貨跌28點或0.2%，報15812點。

【10：25】【SHEIN】拼多多美國網購平台Temu入稟控告同業SHEIN 指SHEIN脅迫生產商不向其供貨

【09：50】【Twitter】Cathie Wood：自馬斯克入主Twitter後 累計減持47%股權

【09：17】【中美角力】美國對華限投令據報針對於尖端技術 料最快明年才生效

【08：17】【股神巴菲特】微軟購動視暴雪臨近終點之際 巴郡大手減持動視暴雪先行獲利

【07：53】【美國經濟】耶倫︰中國經濟放緩或影響環球經濟 料美國不會陷入衰退

【06：35】【TSLA】特斯拉急漲3%越290關 Cybertruck出廠 福特減價10000美元迎戰股價即瀉6%

====以下為7月17日美股市況====

中國第二季GDP按年增長6.3%，差過市場預期7.1%，投資界憂慮作為主要經濟體的中國增長動力放緩，會拖累環球經濟復甦步伐 ；市場觀望美企陸續公布業績，道指周一先跌後揚，美10年期債息一度失守3.8厘。

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道指滑落近百點後回升，收市升76點，報34585點；標指升17點，報4522點；納指升131點或0.93%，報14244點。美滙指數走勢反覆，報99.89。美10年債息報3.805厘。

焦點股Tesla（美：TSLA）升3.2%，其第一輛電動貨車Cybertruck完成生產 ；同樣周三公布業績的NETFLIX（美︰NFLX）亦向好，升1.84%；英偉達（美：NVDA）升2.18%。

本周焦點方面，市場聚焦美股業績，美銀（美︰BAC）、摩根士丹利（美︰MS）、高盛（美︰GS）及紐約梅隆（美︰BK）等銀行股將於周二、三公布業績。

高盛降低美國經濟未來12個月出現衰退的可能性，由25%下調至20%。首席經濟師哈哲斯（Jan Hatzius）指出，近期數據令他更加相信通脹將回落至2%聯儲局目標，而又不會觸發經濟衰退。

多間華爾街大行則下調對中國經濟增長的預測，花旗將內地今年GDP增長預測由5.5%下調至5%，並表示中央3月份設定的官方目標（5%水平），現時面臨風險。

美國財長耶倫被問及對中國經濟數據看法時指，亞洲許多國家確實依賴中國強勁增長來實現本國經濟擴張，故內地經濟緩慢可能產生負面溢出效應（negative spillovers）。她同時強調，預計美國不會出現經濟衰退。

美國最新經濟數據續有驚喜，7月紐約州製造業調查指數由6月負6.6升至1.1，較市場預期負3.5為佳。該報告顯示製造商定單出現回升，緩解部分通脹壓力。

渣打G-10貨幣策略主管Steven Barrow認為，美元將進入持續多年的下行趨勢，部分原因是聯儲局的緊縮周期將轉變為寬鬆周期，再加上其他央行也在降息，會進一步拉低美元。

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【02：28】道指升96點，納指升0.9%

【02：00】阿根廷球王美斯正式加盟美國職業足球大聯盟邁阿密國際隊，合約期為2.5個球季，年薪5000萬至6000萬美元，合約總值1.25億至1.5億美元

【01：50】美國財政部長耶倫稱，拜登政府正在設計的對中國投資限制措施｜不會嚴重損害中國吸引美國投資的能力。這些限制將會「針對性狹窄」，側重於「一些部門，特別是半導體、量子計算和人工智能」。 「不會是對美國在中國投資有廣泛影響的，或者在我看來對會對中國投資環境產生根本性影響的寬泛控制。」耶倫再次強調，正在籌劃的措施以及現有的出口管制，並非對中國任何具體行動的報復，也並非旨在遏制中國整體增長。她說，「我們正在做的是實施控制措施，以保護美國國家安全，還有在某些情況下針對侵犯基本人權的問題。」

【01：40】日本財務省負責國際事務的官員神田真人表示，日本在G-20會議上指出，需要密切監測持續的貨幣政策緊縮，對外匯市場的影響。神田真人說，G-20國家討論了全球經濟、衛生、可持續金融和基礎設施等議題。

【01：30】渣打大中華及北亞首席經濟學家丁爽認為，市場可能對中國第二季度GDP數據感到失望，但數據表現高於渣打的預期，他預計未來會出台針對性的貨幣和財政刺激措施。「政府已經表明，將會關注經濟動能的邊際變化，因此如果6月相比5月出

現改善，那麼我認為，官方的解讀可能沒有市場那麼悲觀，」

【00：55】德國國債上漲，貨幣市場上調了對歐洲央行寬鬆貨幣政策的押注。周二兩年期新債發行前，短期債券表現落後其他品種。

【00：40】美國財長耶倫表示，中國經濟放緩可能波及全球經濟，不過她預計美國經濟不會陷入衰退。「許多國家確實依賴中國強勁的增長來促進本國經濟成長，特別是亞洲國家，中國增速放緩可能會對美國產生一些負面的溢出效應。」耶倫強調，在新冠疫情後，中國經濟復甦相對緩慢，消費者支出「相對疲弱」。中國周一公佈的數據顯示，GDP按季增長不到1%，6月份社會消費品零售總額增幅低於預期，「消費者似乎更關注重建儲蓄緩衝。」

耶倫指美國「增長放緩了，但勞動力市場依然相當強勁。預計不會出現經濟衰退」。她表示，美國經濟勢態良好，將在勞動力市場不出現重大疲軟的情況下拉低通漲。耶倫還稱美國上周的CPI報告「相當令人鼓舞」。

【00：30】歐洲央行管理委員會成員Joachim Nagel表示，本月必須再次上調利率，之後的下次會議將根據數據情況作出決策。「我們下次必須加息，預計7月會議會再加息25個基點」。

【00：29】德國央行行長Joachim Nagel表示，中國令人失望的經濟增長數據，提醒其貿易夥伴要多元化。「我們必須考慮到這一點，這也確實給了我們一個暗示，即我們應降低對中國的貿易依賴。」

【00：05】高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius表示，鑒於近期公佈的經濟活動和通脹數據表現良好，美國經濟未來12個月內免於衰退的可能性更高。「我們下調對美國未來12個月內開始陷入衰退的可能性的預估，由25%進一步降至20%」。原因是強勁的基本面，預計通脹壓力會持續緩解。雖然聯儲局下周料再次上調基準利率，但這可能會是去年開始的系列加息中的最後一次。「的確預計未來幾個季度會有所減速，主要是因為個人實際可支配收入環比成長放緩，尤其是在考慮到10月份學生貸款償付恢復這一因素後，而且銀行貸款減少也會構成拖累，但金融環境的放鬆、房地產市場的反彈以及建廠熱持續均表明美國經濟將繼續成長，儘管增速低於趨勢水平。」

【23：00】道指升49點 納指升0.4% Tesla升1%，Netflix升2%

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【07：30】美股業績期揭開序幕，多隻大型銀行股季度收入及純利普遍勝預期，推升板塊股價。惟銀行對經濟前景保持謹慎，認為風險仍然存在。道指上周五造好，納指、標指回軟。道指升113點，收報34509點；標指跌4點，收報4505點；納指跌24點或0.18%，收報14113點。

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責任編輯：梁浩碩