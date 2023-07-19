【美股市況】中概股向好　道指升266點　納指升0.4%　Tesla升1%衝300關（不斷更新）

市場聚焦業績表現，加上內地發聲支持民企，中概股向好，帶動大市向上。美股開市向好，道指升266點，納指升49點或0.4%。焦點股方面，Tesla（美：TSLA）升1%，暫報296.9美元，迫近300美元關。

環球高通脹情況稍為受控，英國最新公布6月CPI僅7.9%，遠低過市場預期8.2%及5月8.7%，核心CPI亦回落至6.9%，低過預期7.1%，反映當地通脹終見放緩，市場對英倫銀行下次會議再大手加息0.5厘的預測降溫，機率現時回落至不足50%，英鎊滙價回軟，兌美元跌至1.29關，兌港元10.1算。另一方面，歐元區6月CPI終值維持5.5%，核心CPI則輕微上修至5.5%。

歐洲通脹終見受控，市場憧憬環球央行加息預期降溫，美債息則回落，暫報3.755厘；美匯指數則重上100水平，暫報100.17。

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即市走勢：

【22：25】中概股向好 道指升266點 納指升0.4% Tesla升1%衝300關

【21：30】道指開市升113點，納指升0.3%。

【20：40】【投行裁員】瑞信據報下周裁減瑞信證券（中國）約兩成員工 本地員工可能於年底前全數被裁

【20：15】【美股業績】高盛去季收入勝預期 董事會批准第三季股息增加1成 盤前先升後回軟

【18：39】美滙重上100關 銀行股微軟造好 道指期貨升51點

【14：59】【英國通脹】英國6月CPI回順至7.9%、低於預期 英鎊兌港元匯價曾穿10.1

【13：54】【芯片大戰】ASML次季銷售勝預期、受惠DUV額外營收 全年收入料增30%

【13： 25】【微軟AI】微軟不全押OpenAI？ Azure引入Meta AI可商用模型Llama 2

【12： 18】亞洲時段，道指升17點，報35157點。納指跌0.1%，報15961點，標指期貨跌1點，報4586點。

【10：56】【微軟AI】微軟Office AI工具Copilot月費30美元、企業客更貴 股價創歷史新高

【09：09】【數據安全】摩根士丹利據報將內地200多名技術人員調至星港 於中國另建獨立數據儲存系統

【08：00】【美股業績】嘉信理財上季盈收勝預期 股價急彈逾12%

====以下為7月18日美股市況====

道指成份股發威，美國銀行股業績理想，加上微軟（美：MSFT）創新高，道指連漲7個交易日 ，曾飇逾400點衝35000關 ； 市場對經濟軟着陸的期望提升 ，憧憬下周或成加息周期最後一次加息，美國10年期國債息率失守3.8厘。

道指周二中段升勢擴大至逾400點，收市升366點，報34951點；標指升32點，報4554點；納指升108點或0.76%，報14353點。

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美滙指數靠穩，暫報99.95。市場對於加息預期回落，美債息回順，暫報3.797厘。

摩根士丹利放榜後股價升6.5% ； 嘉信理財預期存款全年計錄得升幅，股價飆12.6%。

微軟在合作夥伴大會上公布企業AI軟件工具的價目表，Microsoft 365將收取用戶每月30美元的服務費。微軟周二股價創即市新高366.78美元，收市升3.98%報359.49美元。

美國公布6月零售銷售按月增加0.2%，預期為上升0.5%；期內，扣除汽車的零售銷售按月增加0.2%，預期為上升0.3%。

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，環球經濟中期增長展望仍然疲弱，特別是製造業 ； 核心通脹十分頑固，高通脹可能存在一段長時間，偏緊的貨幣政策也可能持續下去。

調查顯示，68%受訪基金經理預測環球經濟未來12個月會軟着陸，料聯儲局於2024年第二季開始減息，42%基金經理認為人工智能（AI）未來兩年將推動科企盈利增長。

美滙指數續受制100關，巴克萊全球外滙分銷聯席主管Kristen Macleod表示，美元過去一周走勢過於誇張，認為除非美國以外的地方經濟增長有明顯改善，否則美元難望有更持久和長時間的跌勢。但他承認，美國經濟數據強化了決策者可以實現經濟「軟著陸」的觀點，在這種良性風險環境下，美元相對於高息差、高貝塔（beta）貨幣會稍遜一籌。

美國公布6月零售銷售按月增加0.2%，預期為上升0.5%；期內，扣除汽車的零售銷售按月增加0.2%，預期為上升0.3%。

歐羅區和英國將於周三公布消費物價指數（CPI）。

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即市走勢︰

【02：00】隨著交易員聚焦於美國加息周期的結束，美元的下行空間更大，這可能推動美元跌至疫情期間觸及的低點——當時各國紛紛實施刺激措施。

【01：30】聯儲會副主席Barr：AI有可能會放大貸款決策中的偏差和錯誤

【01：00】日本央行行長植田和男暗示，只有央行改變對穩定實現通膨目標的評估，持續的貨幣寬鬆立場才會有所調整。

【00：30】花旗集團大宗商品研究全球主管Ed Morse表示，油價不太可能跌破每桶70美元，但要想升逾90美元則需出現難以預料的事件。

【00：26】微軟表示，其與Office軟件配套使用的新企業人工智能（AI）工具Microsoft 365 Copilot將額外向企業客戶收取每位用戶每月30美元的服務費用。

【23：23】【日圓匯價】日圓兌港元5.6算 植田和男：距離持續穩定實現日央2%通脹目標仍有段距離

【22：40】大銀行業績理想 銀行股急升 道指升271點、納指跌0.2%

【21：30】道指升137點、納指跌0.3%

【20：35】【美國經濟數據】美國6月零售銷售按月升0.2% 遜預期

【20：23】【內房危機】遠洋股價創歷史新低 債價跌至廿元人幣水平

【20：06】【美股業績】大摩上季純利按年跌13% 收入與市場預期相若 股價盤前由升轉跌

【19：36】【ESG】羅兵咸永道：上市公司需趁兩年過渡收集排放數據 範圍1、2、3包括甚麼？

【19：29】【大行報告︱NVDA】花旗上調英偉達目標價 料最牛可見600美元 看好在AI加速器市場佔優

【19：17】【美股業績】美銀上季業績勝預期 計劃增加季度股息近1成 盤前曾升逾1%

【19：11】【貼現窗】金管局貼現窗投放38.9億 創2021年來最高 原來和昨日打風有關？

【18：47】【虛擬資產】兩銀行據報對虛幣行業存疑拒開戶 金管局：銀行應盡量滿足持證公司合法業務需求

【18：35】道指期貨升10點、納指期貨跌0.1% 美銀、摩根士丹利等公布季績

【17：00】【美國加息】信銀國際卓亮：美國本月或加息0.25厘 港銀最優惠利率或加0.125厘

【16：46】【股壇金手指】惠理集團6月資產規模為60億美元 按年少兩成

【16：44】【大行報告】滙豐環球：港股下半年可留意三大主題 「從下而上」揀選十隻優質中資股（附名單）

【16：03】【美股焦點】微軟據報正與動視暴雪談判延長收購期限 未能延長是否等於收購失敗？

【15：33】【美國經濟】高盛下調美國未來12個月衰退可能性至20% 料儲局下周加息0.25厘、本周期中最後一次加息

【14：40】中國經濟增長遜預期 刺激措施憧憬續升溫

【14：38】【AAPL】大摩料印度將成蘋果未來5年收入的主要推動力、調升目標價 最樂觀潛在升幅近四成

【12：10】道指期貨跌14點，報34749點，標指期貨跌4點，報4549點，納指期貨跌28點或0.2%，報15812點。

【10：25】【SHEIN】拼多多美國網購平台Temu入稟控告同業SHEIN 指SHEIN脅迫生產商不向其供貨

【09：50】【Twitter】Cathie Wood：自馬斯克入主Twitter後 累計減持47%股權

【09：17】【中美角力】美國對華限投令據報針對於尖端技術 料最快明年才生效

【08：17】【股神巴菲特】微軟購動視暴雪臨近終點之際 巴郡大手減持動視暴雪先行獲利

【07：53】【美國經濟】耶倫︰中國經濟放緩或影響環球經濟 料美國不會陷入衰退

【06：35】【TSLA】特斯拉急漲3%越290關 Cybertruck出廠 福特減價10000美元迎戰股價即瀉6%

====以下為7月17日美股市況====

中國第二季GDP按年增長6.3%，差過市場預期7.1%，投資界憂慮作為主要經濟體的中國增長動力放緩，會拖累環球經濟復甦步伐 ；市場觀望美企陸續公布業績，道指周一先跌後揚，美10年期債息一度失守3.8厘。

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道指滑落近百點後回升，收市升76點，報34585點；標指升17點，報4522點；納指升131點或0.93%，報14244點。美滙指數走勢反覆，報99.89。美10年債息報3.805厘。

焦點股Tesla（美：TSLA）升3.2%，其第一輛電動貨車Cybertruck完成生產 ；同樣周三公布業績的NETFLIX（美︰NFLX）亦向好，升1.84%；英偉達（美：NVDA）升2.18%。

本周焦點方面，市場聚焦美股業績，美銀（美︰BAC）、摩根士丹利（美︰MS）、高盛（美︰GS）及紐約梅隆（美︰BK）等銀行股將於周二、三公布業績。

高盛降低美國經濟未來12個月出現衰退的可能性，由25%下調至20%。首席經濟師哈哲斯（Jan Hatzius）指出，近期數據令他更加相信通脹將回落至2%聯儲局目標，而又不會觸發經濟衰退。

多間華爾街大行則下調對中國經濟增長的預測，花旗將內地今年GDP增長預測由5.5%下調至5%，並表示中央3月份設定的官方目標（5%水平），現時面臨風險。

美國財長耶倫被問及對中國經濟數據看法時指，亞洲許多國家確實依賴中國強勁增長來實現本國經濟擴張，故內地經濟緩慢可能產生負面溢出效應（negative spillovers）。她同時強調，預計美國不會出現經濟衰退。

美國最新經濟數據續有驚喜，7月紐約州製造業調查指數由6月負6.6升至1.1，較市場預期負3.5為佳。該報告顯示製造商定單出現回升，緩解部分通脹壓力。

渣打G-10貨幣策略主管Steven Barrow認為，美元將進入持續多年的下行趨勢，部分原因是聯儲局的緊縮周期將轉變為寬鬆周期，再加上其他央行也在降息，會進一步拉低美元。

焦點新聞：

【美股一周前瞻】市場聚焦美股業績期 Tesla周三盤後派成績表（附數據表）

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即市走勢︰

【02：28】道指升96點，納指升0.9%

【02：00】阿根廷球王美斯正式加盟美國職業足球大聯盟邁阿密國際隊，合約期為2.5個球季，年薪5000萬至6000萬美元，合約總值1.25億至1.5億美元

【01：50】美國財政部長耶倫稱，拜登政府正在設計的對中國投資限制措施｜不會嚴重損害中國吸引美國投資的能力。這些限制將會「針對性狹窄」，側重於「一些部門，特別是半導體、量子計算和人工智能」。 「不會是對美國在中國投資有廣泛影響的，或者在我看來對會對中國投資環境產生根本性影響的寬泛控制。」耶倫再次強調，正在籌劃的措施以及現有的出口管制，並非對中國任何具體行動的報復，也並非旨在遏制中國整體增長。她說，「我們正在做的是實施控制措施，以保護美國國家安全，還有在某些情況下針對侵犯基本人權的問題。」

【01：40】日本財務省負責國際事務的官員神田真人表示，日本在G-20會議上指出，需要密切監測持續的貨幣政策緊縮，對外匯市場的影響。神田真人說，G-20國家討論了全球經濟、衛生、可持續金融和基礎設施等議題。

【01：30】渣打大中華及北亞首席經濟學家丁爽認為，市場可能對中國第二季度GDP數據感到失望，但數據表現高於渣打的預期，他預計未來會出台針對性的貨幣和財政刺激措施。「政府已經表明，將會關注經濟動能的邊際變化，因此如果6月相比5月出

現改善，那麼我認為，官方的解讀可能沒有市場那麼悲觀，」

【00：55】德國國債上漲，貨幣市場上調了對歐洲央行寬鬆貨幣政策的押注。周二兩年期新債發行前，短期債券表現落後其他品種。

【00：40】美國財長耶倫表示，中國經濟放緩可能波及全球經濟，不過她預計美國經濟不會陷入衰退。「許多國家確實依賴中國強勁的增長來促進本國經濟成長，特別是亞洲國家，中國增速放緩可能會對美國產生一些負面的溢出效應。」耶倫強調，在新冠疫情後，中國經濟復甦相對緩慢，消費者支出「相對疲弱」。中國周一公佈的數據顯示，GDP按季增長不到1%，6月份社會消費品零售總額增幅低於預期，「消費者似乎更關注重建儲蓄緩衝。」

耶倫指美國「增長放緩了，但勞動力市場依然相當強勁。預計不會出現經濟衰退」。她表示，美國經濟勢態良好，將在勞動力市場不出現重大疲軟的情況下拉低通漲。耶倫還稱美國上周的CPI報告「相當令人鼓舞」。

【00：30】歐洲央行管理委員會成員Joachim Nagel表示，本月必須再次上調利率，之後的下次會議將根據數據情況作出決策。「我們下次必須加息，預計7月會議會再加息25個基點」。

【00：29】德國央行行長Joachim Nagel表示，中國令人失望的經濟增長數據，提醒其貿易夥伴要多元化。「我們必須考慮到這一點，這也確實給了我們一個暗示，即我們應降低對中國的貿易依賴。」

【00：05】高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius表示，鑒於近期公佈的經濟活動和通脹數據表現良好，美國經濟未來12個月內免於衰退的可能性更高。「我們下調對美國未來12個月內開始陷入衰退的可能性的預估，由25%進一步降至20%」。原因是強勁的基本面，預計通脹壓力會持續緩解。雖然聯儲局下周料再次上調基準利率，但這可能會是去年開始的系列加息中的最後一次。「的確預計未來幾個季度會有所減速，主要是因為個人實際可支配收入環比成長放緩，尤其是在考慮到10月份學生貸款償付恢復這一因素後，而且銀行貸款減少也會構成拖累，但金融環境的放鬆、房地產市場的反彈以及建廠熱持續均表明美國經濟將繼續成長，儘管增速低於趨勢水平。」

【23：00】道指升49點 納指升0.4% Tesla升1%，Netflix升2%

【22：09】【美股焦點】納指下周調整股份權重 高盛指對大型科技股影響有限

【21：30】道指跌32點 納指升0.3% Tesla，英偉達升2%

【20：30】【美國經濟數據】美國7月紐約州製造業調查指數升至1.1 勝預期

【18：16】【虛擬資產】瑞波幣XRP獲美法官裁定不是證券 瑞波公司：美銀行將希望使用XRP

【18：05】道指期貨跌76點，美滙續受制100關。

【16：57】【旅遊股】攜程發布AI大模型「攜程問道」 可進行條件複雜的機票和酒店查詢

【16：39】【美股焦點】微軟與Sony達成10年協議 PlayStation可保留《決勝時刻 Call of Duty》 動視暴雪盤前升4.7%

【16：20】【美元滙價】花旗料3個月內美滙指數重上101 渣打預期美元支持位在99關

【16：14】【AAPL】台媒：蘋果iPhone 15傳提前備貨 避免重蹈去年缺貨覆轍

【16：07】【美國加息】貝萊德：美國不太可能陷入經濟衰退 儲局或於11月再次加息

【12：25】【騰訊系】騰訊音樂：首席戰略官因個人原因辭任 8月31日起生效

【12：00】道指期貨跌26點，報34652點，標指期貨跌4點，報4532點，納指期貨跌17點，報15676點。

【11：34】【AI浪潮】台積電據報高雄廠改成2納米製程 料2025年下半年量產

【11：15】【大行報告｜MSFT】瑞銀：兩原因調升微軟評級及目標價 最新睇400美元

【11：15】【獨家專訪】儲局前副主席：美元結算貿易趨減 金融主導難被撼動

【10：37】【獨家專訪】儲局前副主席：美國降通脹最後一里路難行 若棄2%通脹目標卻適得其反？

【09：58】【大行看法】工銀亞洲程嘉偉：今年調整YCC機會不大 三原因日央未必過早緊縮、日圓或見幾多？

【09：41】【Threads】Threads周活躍用戶已達Twitter五分之一 下載量突破1.5億次快Pokémon GO幾多倍？

【09：29】【美國加息】富達Peter Khan：3大原因美國經濟較預期強勁 料利率在高位維持一段時間

【07：57】【加密貨幣】幣安據報裁員最多3000人 公司否認此高數字

【07：30】美股業績期揭開序幕，多隻大型銀行股季度收入及純利普遍勝預期，推升板塊股價。惟銀行對經濟前景保持謹慎，認為風險仍然存在。道指上周五造好，納指、標指回軟。道指升113點，收報34509點；標指跌4點，收報4505點；納指跌24點或0.18%，收報14113點。

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責任編輯：梁浩碩