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【中國經濟】内地第二季GDP按年增6.3%遜預期　高盛料第三季下調存款準備金率0.25厘（不斷更新）

宏觀解讀 16:34 2023/07/17

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【中國經濟】内地第二季GDP按年增6.3%遜預期　摩根資管：當局急切需加大政策支持力度穩定市場預期

內地今年第二季國内生產總值（GDP）按年增6.3%，遜市場預期的7.3%，按季升0.8%。當中，第一產業、第二產業及第三產業分別按年增加3.7%、4.3%及4.6%。以上半年計，GDP按年增加5.5%。

16至24歲失業率再創新高達21.3%

內地上半年社會消費品零售總額按年增長8.2%至22.76萬億元，規模以上工業增加值按年增長3.8%，全國固定資產投資24.31萬億元，按年增長3.8%，三者均勝預期。此外，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，當中，16至24歲勞動力調查失業率再創新高，達21.3%；25至59歲勞動力的則為4.1%；居民消費價格指數（CPI）上半年按年漲0.7%，扣除食品和能源價格後的核心CPI按年上漲0.7%。

高盛料第三季下調存款準備金率0.25厘

高盛指，內地第二季經濟增長迅速減慢，與重新開關的動力較發達國家低，以及第一季庫存回補速度較快有關，隨政府官員加大寬鬆措施的力度，部分負面因素或會在第三季消退，意味按季增季或會反彈，惟降低第三季按季增長預測1個百分點至5.5%，按年增長則加快0.2個百分點至4.9%，第四季經濟按年料增5.7%，2023至2025年全年經濟增長維持5.4%、4.5%及4%不變。

政策層面來看，高盛預期，中央將會於7月底舉行的政治局會議上維持寬鬆取態，而且會議將會為未來更多針對性的放寬政策鋪路，特別是財政、房地產及消費政策。不過，高盛認為，基於今年經濟增長目標只有約5%，而且中央強調「高質量增長」，故此寬鬆政策的力度將不及昔日的寬鬆周期，預期第三季將下調存款準備金率0.25厘，第四季會減息0.1厘。

景順料月底政治局會議或有驚喜

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，由於內需放緩，中國重新開放帶來的動力較第一季度有所緩和，不過6月份經濟數據顯示增長動力大致穩健。

他認為，6月份經濟數據顯示大部分行業均有靠穩，說明政府推出大規模刺激措施的可能性有所下降。這從中國央行今日宣佈保持政策利率不變中即可看出。不過，即將於本月下旬召開備受矚目的7月份中央政治局會議可能帶來部分驚喜和更多刺激政策，由此進一步提振市場信心，並加快推動經濟增長重回正軌。

摩根資管看好三大周期性行業

摩根資產管理環球市場策略師周奐彤表示，內地第二季經濟數據反映當局急切需要加大政策支持力度，以穩定市場的預期，而政治局會議即將在月底召開前，當局或先聚焦於短期穩定措施，包括使用貨幣和財政措施穩預期；擴大財政支出規模，刺激内需；下調存款及貸款利率，減低公私營機構的融資成本，以及小幅度調整樓市措施，協助首次置業人士購房。

周奐彤指出，A股今年跑輸環球主要股市，反映疲軟的增長前景及缺乏政策刺激的因素已被市場充分消化，惟上述兩者任何一項若有改善，將提振A股市場。該行短期偏好非必需消費品、原材料和房地產等周期性行業，主要是估值低和防守性相對較高，長遠看好可受益於內地市場擴大和獲政策支持的行業，如先進製造、機器人、自動化和可再生能源。

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