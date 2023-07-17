【中國經濟】内地第二季GDP按年增6.3%遜預期　摩根資管：中央急需加大政策支持力度穩定市場預期

▲ 【中國經濟】内地第二季GDP按年增6.3%遜預期 摩根資管：當局急切需加大政策支持力度穩定市場預期

內地今年第二季國内生產總值（GDP）按年增6.3%，遜市場預期的7.3%，按季升0.8%。當中，第一產業、第二產業及第三產業分別按年增加3.7%、4.3%及4.6%。以上半年計，GDP按年增加5.5%。

內地上半年社會消費品零售總額按年增長8.2%至22.76萬億元，規模以上工業增加值按年增長3.8%，全國固定資產投資24.31萬億元，按年增長3.8%，三者均勝預期。此外，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，當中，16至24歲勞動力調查失業率再創新高，達21.3%；25至59歲勞動力的則為4.1%；居民消費價格指數（CPI）上半年按年漲0.7%，扣除食品和能源價格後的核心CPI按年上漲0.7%。

摩根資管看好三大周期性行業

摩根資產管理環球市場策略師周奐彤表示，內地第二季經濟數據反映當局急切需要加大政策支持力度，以穩定市場的預期，而政治局會議即將在月底召開前，當局或先聚焦於短期穩定措施，包括使用貨幣和財政措施穩預期；擴大財政支出規模，刺激内需；下調存款及貸款利率，減低公私營機構的融資成本，以及小幅度調整樓市措施，協助首次置業人士購房。

周奐彤指出，A股今年跑輸環球主要股市，反映疲軟的增長前景及缺乏政策刺激的因素已被市場充分消化，惟上述兩者任何一項若有改善，將提振A股市場。該行短期偏好非必需消費品、原材料和房地產等周期性行業，主要是估值低和防守性相對較高，長遠看好可受益於內地市場擴大和獲政策支持的行業，如先進製造、機器人、自動化和可再生能源。

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記者：伍鍵文