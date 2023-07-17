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【數據點睇】低基數效應下只增6.3% 中國第二季GDP增速遜預期

股樓投資 11:32 2023/07/17

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國家統計局公布，上半年國內生產總值（GDP）初步核算為59.3萬億元（人民幣，下同），按不變價格計算，按年增長5.5%，比第一季加快1個百分點。分產業看，第一、二、三產業增加值按年分別增長3.7%、4.3%和6.4%。

【同場加映】溫股知新：企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

當中，6月中國第二季GDP按年增長6.3%，雖高於上季的4.5%，但不及市場預期的7.1%。究其原因，去年同期正值上海執行嚴格的疫情封控措施，拖累2022年GDP增速只有0.4%，故市場普遍預期今年經濟數據有可觀增長。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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同時，上半年全國城鎮調查失業率平均為5.3%，比第一季下降0.2個百分點。6月，全國城鎮調查失業率為5.2%，與上月持平，不過16至24歲人口調查失業率高達21.3%。

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責任編輯：林衛

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