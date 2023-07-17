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【英國王室】威廉將出租威爾士度假屋 要求查理斯搬走個人物品

環球社會熱點 12:01 2023/07/17

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英媒報道指，王儲威廉王子（Prince William）將於9月起，出租位於威爾士南部布雷肯比肯斯（Bannau Brycheiniog）度假屋。威廉為此要求父親﹑英王查理斯3世（King Charles III）將度假屋內的個人物品搬走，據報查理斯對威廉的決定感到憤怒和失望。

安德魯恐再遭打擊 料失夏日度假城堡 【下一頁】

康沃爾公爵領地地產（Duchy of Cornwall estate）於2007年，以120萬英鎊（約1,227萬港元）購下該處名為Llwynywermod的度假屋。當時威爾斯親王是查理斯，據報他此前花費40年尋找理想的物業。

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去年英女王離世後，查理斯正式登基成為國王，威爾斯親王頭銜及相關領地亦由長子威廉繼承。據報威廉已計劃出租度假屋，並已要求查理斯搬走屋內的個人物品，他日後若希望入住亦只能以客人身份，並需支付租金。

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《每日郵報》指，威廉夫婦希望透過出租度假屋支持旅遊經濟。但查理斯則對威廉的要求感到憤怒（miffed）及失望（disappointed）。他此前在度假屋花園種植大量玫瑰花和茉莉花。

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責任編輯：李俊儀

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