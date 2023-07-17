▲ 【大行報告│3988】瑞信：調低10厘息的中行目標價 因經營環境現4大轉變

外資券商近日接連看淡內銀股前景，瑞信認為，中國銀行 （03988） 未來經營環境出現數個轉變：（1）美國消費物價指數（CPI）較預期低，若通脹持續降溫，相信未來進一步加息的可能性下降；（2）內地上月調低LPR，未來還有機會再下降；（3）人民銀行鼓勵銀行與置業者重訂按揭貸款條款，間接確認按揭息率將會下降；（4）監管機構調低互惠基金管理費用上限至1.2%，將影響銀行的費用收入。

中行淨利息收益率將會下降

綜合上述因素，瑞信預期中行2023至2024年淨利息收益率將會下降，而且中行或不能再調高海外貸款的息率，同時存款成本將逐漸上升，而本土貸款需求持續疲弱，有賴政策改變去推動。

「今年來兩次下調存款利率，可能有助中行降低負債成本，但有關利好因素絕大部分或被疲弱的風險偏好及惡化的存款結構所抵銷。」

瑞信調低中行2023至2024年每股盈利預測4.7%及6.9%，並調低中行目標價，H股目標價降10%至3.5元，基於股息率達10厘，評級維持「跑贏大市」；A股目標價亦降2.3%至4.2元人民幣，評級降至「中性」，預期中行股價上行空間有限。

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編輯：陳韻妍