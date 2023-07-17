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【AI危機】聯合國安理會將首次討論　全球AI風險

科技 11:53 2023/07/17

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全球各國政府現正在思考如何減少新興AI技術帶來的危機。

ChatGPT掀起生成式人工智能（Generative AI）熱潮，惟這AI應用帶來的私隱風險亦一直是各界關注的議題。據路透社報道，聯合國安全理事會本周將於在紐約，就AI議題進行首場正式會談，包括對全球和平及安全所產生的影響，展開國際性對話。

全球各國政府現正在思考如何減少新興AI技術帶來的危機。同時，AI技術亦可能會重新形塑全球經濟，改變國際安全格局。

【AI狂潮】OpenAI夥美聯社　利用新聞報道訓練AI

【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司　團隊陣容來頭不小？

英國將牽頭討論

英國一直以來都尋求在AI監管方面，擔任全球領導者角色。報道指，英國本月擔任聯合國安理會輪值主席國，英國外交大臣James Cleverly將於明日（本周二）擔任討論主席，為此號召進行對話。

報道指又指，聯合國秘書長Antonio Guterres在上月已支持一項由若干AI企業高層及專家提出成立國際AI監管機構的提案，期望能藉此仿效類似國際原子能總署（IAEA）的組織，以監督AI事務。

責任編輯：張寶燕

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