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【2023第二期消費券】市民：用於日常吃飯　餐飲業界：輕微提振

商業 11:00 2023/07/17

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第二期消費券剛於昨天（16日）派發，不少市民均表示2,000元不多，會用於日常消費，包括吃飯和飲早茶等，香港餐飲聯業協會會長黃家和及香港餐飲聯業協會會董陳強均認為，今次消費券只會帶來輕微提振作用，長遠並不樂觀。

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從事文職工作的Maggie稱，今次消費券主要會用來一家三口吃飯，「平日工作很忙，很少煮飯，我們3個人外出吃飯，每次都要300多元，2,000元消費券吃幾餐飯就消耗掉」，她表示不會特別用消費券吃餐好，「只會在特別的日子，如家人生日、節慶才會吃餐好。」她的消費券都入了八達通，只能作小額消費，「大額消費我會用信用卡，能儲積分換里數去旅行。」

從事飲食業的Joe（下圖）說，他會將消費券悉數購買爬山鞋，「我很喜歡行山，約4個月左右就會著爛一對鞋」，由於好的行山鞋要1,500至1,600元一對，他每次收到消費券都會買新鞋儲起慢慢著，「至今已用消費券買了3對」，因為他自己做餐飲，故沒打算將錢出街食飯，「自己煮又平又靚，尤其是海鮮，出街食很不划算。」

昨天食肆人流明顯增多，尤其早上茶市十分暢旺，退休人士歐陽先生（下圖）說，2,000元消費券會全數用來飲茶，「每天都飲早茶，每次百多二百元，假日茶錢更貴2元，飲十多次就用完啦。」歐陽太太則表示會將錢用來買新衫，「去國貨公司買，款式花花碌碌又多顏色選擇，十分漂亮，每件價錢約200至400元。」

日核污水恐雪上加霜

香港餐飲聯業協會會長黃家和（下圖）指，2,000元消費券會有一些提振作用，昨天亦有1,500間食肆延續7·1黃金周的71折優惠，「今次約有640萬人拿到消費券，總金額約120億元，不過現時市民消費僅慎，不會即時將所有金額用完，而是會慢慢用於日常生活」，他表示，正常來說暑假餐飲業十分暢旺，但今年市民會外遊消費，故他相信消費券只會在頭幾天帶動餐飲業生意額上升約10%，長遠來說則不太樂觀。

黃家和並提到，受到日本核廢水的消息影響，本地日式餐廳的生意額在過去數周下挫3成，如果事件再發酵，恐怕會有如2011年的311事件翻版，令日式餐廳結業，「現時餐廳不但擔心生意，同時亦憂心貨源，如8月初日本政府真的行動，港府會即時禁止10個日本都縣貨品入口，到時餐廳就要尋找其他貨源，增加成本。」

香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強（下圖）認為，今次消費券的作用只會很輕微，「市民開始對消費券感到麻木，再加上今年是疫後首個暑假，更多人去旅行」，他相信派發消費券只會增強市民旅行的意慾，「例如澳門酒店推出住宿送自助餐的套餐，市民都會選擇短期旅遊，增加本地餐廳的壓力。」

陳強表示，受日本核污水事件影響，其日本餐廳的生意額已下跌2至3成，「當市民有其他選擇，日式餐廳的消費又不低時，他們就會轉吃其他餐廳」，如果日本排放核污水，業界將面對3個難題：取貨難、來貨價上升、客人減少，「我們能夠做的，首先是不向10個日本都縣取貨，此外亦會要求日本業界提供認證，證明食品合符國際安全水平。」此外，他的餐廳亦會轉換取貨來源地，如歐洲生蠔、挪威三文魚等，「以前餐單是7成生、3成熟，之後會相反，3成生、7成熟。」

現時全港共有5間棋子燒鵝，其聯合創辦人梁麗詩（下圖）表示，消費券對餐飲業有正面作用，「政府請吃飯，通常市民會多買一些，增加3至5%生意額」，她表示，平時只有25%顧客買燒鵝，派發消費券後市民會更「鬆手」，買叉燒之餘亦會買多半斤燒腩仔，單價約在50至100元間。「不過今次只派2,000元，相信生意額只會增加2至3%。」

商場推1折優惠吸人流

零售方面，荔枝角針織家品店Hoopla創辦人盧兆葦（下圖）稱，昨天商場人流明顯上升了2至3成，他們剛開店不久即開單，單價約1,000元，「比起5、6月較淡靜時的2、3百元，金額明顯上升」，他指出，實體店本身已有不少優惠，如購物滿500元送咖啡券、滿800元送小禮物，今次並沒有再為消費券推出更多優惠，只是在網店推出購物滿300元免運費。

HomeSquare於消費券推出首日與新城市廣場聯辦「香港家居折2023」，逾8萬件家品及家電以1元及1折起發售，新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯（下圖）表示，截至昨天下午1時，兩個商場的人流分別錄得雙位數字增幅，「HomeSquare『香港家居折』每年均吸納近百萬入場人次，首天開售的單日人流將較去年上升20%，並帶動HomeSquare生意額錄得25%升幅。」

【商場消息】新城市廣場豪派2,000萬商場禮券迎消費券商機

本報記者：曾海倫

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