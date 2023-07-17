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【AI浪潮】台積電據報高雄廠改成2納米製程　料2025年下半年量產

股市 11:34 2023/07/17

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【AI浪潮】台積電據報高雄廠改成2納米製程　料2025年下半年量產

據外電引述消息人士透露，因應人工智能（AI）浪潮，台積電（美：TSM）改變高雄建廠計劃，由原先的28納米成熟製程改為更先進的2納米製程，而公司已就此計劃向台灣經濟部及高雄市政府提報，希望政府協助後續供水及供電作業。

報道指，台積電的新竹寶山廠與高雄廠將在相近時間內完成無塵室及整廠機電工程，並計劃2025年下半年量產。台積電供應鏈透露，台積電已通知設備商於明年第三季開始交付2納米相關機台，高雄廠2納米裝機作業估計只晚新竹寶山廠一個月。

高雄市長陳其邁今（17日）表示，年初時台積電提出希望將高雄廠的製程改為先進製程，地方已與中央充分溝通，環差部分就等台積電補足相關資料，再來進行後續行政程序的處理。

台積電將於周四（20日）公布業績，目前進入業績前緘默期，公司發言體系對高雄建廠計劃不做任何評論。

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編輯：姚卓然

 

台積電（美：TSM） 美股 科技產品 科技戰 台積電 人工智能
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