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【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢

股市 11:08 2023/07/17

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【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為，內地居民債務增速放緩，且儲蓄大增，中國車市促消費潛力較大，表示汽車保有量會小幅增長，中國車市到4000萬輛以上是必然趨勢。

崔東樹表示，房子和汽車是內地居民最主要的消費支出，認為樓市逐步降溫對車市是一個利好，指居民購房心態穩定，存款又達到一定程度，汽車消費自然會提高。

他表示，換購升級將是內地車市未來核心增長動力。中老年人擁有更多的財富積累，將是換購升級的主力。另外，內地駕駛人女性佔比逐年升高，2021年女性佔比已達33.7%，亦是車市消費主力之一。

對於內地車市下半年走勢，崔東樹認為有望繼續保持上半年良好趨勢，指目前從中央到地方都在全力促消費，出台了不少政策和資金支持舉措，利好促進汽車消費。他表示，即使內地車市發展速度不及過去數年，但總體仍然穩定。

據乘聯會數字，內地去年乘用車零售銷量約2,054萬輛，按年增長1.9%。

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責任編輯：梁浩碩

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