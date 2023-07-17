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英智庫質疑 擴建機場無助促進經濟增長

環球經濟金融 11:08 2023/07/17

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英媒引述英國智庫新經濟基金會（New Economics Foundation，簡稱NEF）將於本周發表的報告，發現航空旅行不會提高生產力或經濟增長，質疑擴建機場其實無助促進經濟增長。

英國加入CPTPP 明年下半年生效【下一頁】

NEF研究人員指，商務旅行減少及航空業薪酬下降為因素之一。報告提及航空旅行過去數十年蓬勃發展，但但去年僅有1成為商業航班，僅為2013年的一半，相關職位則低於2007年。

據悉，航空業2008年至去年的實際工資跌幅超越其餘所有行業。

其次，由於乘坐飛機出國度假的旅客遠多於入境英國的旅客，報告發現2019年的出入境旅游淨支出，錄得320億英鎊（約3,272億港元）的旅行赤字。

英保守黨探討取消遺產稅 鞏固支持【下一頁】

全英國規模最大的希斯路機場（Heathrow Airport）已獲准修建第3條跑道，計劃仍處於審查階段。倫敦吉域機場（Gatwick Airport）上周提交申請修建第二條跑道。

倫敦城市機場（London City Airport）、盧頓機場（Luton Airport）和布里斯托機場（Bristol Airport）都計劃擴建，而曼徹斯特和伯明翰機場也計劃重建客運大樓。

機場委員會報告中政府認可的數據指，希斯路機場跑道將在6年內帶來610億英鎊（約6,238億港元）的經濟增長。

但NEF報告指，基於政府數據和學術研究的有力證據表明，擴大英國航空運輸業的經濟價值已大大減弱，建議政府暫停所有機場擴建並再作審查。

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責任編輯：鄭錦玲

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