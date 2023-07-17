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【大行報告｜MSFT】瑞銀：兩原因調升微軟評級及目標價　最新睇400美元

股市 11:06 2023/07/17

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瑞銀：兩原因調升微軟評級及目標價　最新睇400美元

瑞銀將微軟（美：MSFT）的評級由「中性」上調至「買入」，並將目標價一舉由345美元調升至400美元，主因雲端運算平台Azure的基礎建設開支在過去一年大幅放緩後正在穩定，同時該行相信微軟續受惠人工智能（AI）催化劑。由於微軟自5月1日以來表現跑輸同業，令股價的吸引力增加。

瑞銀指，今年初下調微軟的評級主因Azure支出趨勢的減慢速度快於預期，但據最新調查顯示，Azure的形勢依然嚴峻，但已不再惡化，最壞的情況可能已經過去。部分合作夥伴的新預訂討論正在慢慢恢復，故該行會提升對Azure第四季及之後的預估。

瑞銀認為，需要微軟已反映人工智能的熱浪，但不能忽視兩個有關AI的催化劑，1）AI工作負載對Azure收入增長的提升潛力超過微軟的指引，2）商用交談式人工智能支援工具M365 Copilot仍有待正式公布費用，該行料每位定價或在10至15美元之間。

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編輯：袁諾曦

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT）
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