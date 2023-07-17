【數據點睇】數字較上月大幅回落 6月社會消費品零售額僅升3.1%

國家統計局於周一（17日）公布多項經濟數據，當中6月社會消費品零售總額按年上升3.1%，較上月的12.7%，增幅呈現大幅回落，同時也不及市場預期。至於上半年社會消費品零售總額按年增長8.2%，比第一季加快2.4個百分點。

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另一方面，上半年，全國固定資產投資（不含農戶）按年增長3.8%，雖低於首5個月的4%增長，但數字已勝過預期。6月，固定資產投資（不含農戶）按月增長0.39%。

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上半年全國規模以上工業增加值按年增長3.8%，比第一季加快0.8個百分點。其中，6月規模以上工業增加值按年增長4.4%，按月增長0.7%。

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責任編輯：林衛