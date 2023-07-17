【俄烏戰爭】普京強調集束彈庫存多 保留權利反擊

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日回應美方援助烏克蘭集束彈，強調俄軍擁有充足的集束彈庫存，一旦烏軍使用，俄國保留權利用集束彈反擊。

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普京周日（16日）表明，如果烏克蘭使用集束彈，俄軍將採取相應措施回應。他強調俄國武器庫中有大量不同種類集束彈，至今仍未派上用場，一旦敵人使用，俄國亦保留使用權利。

普京亦聲稱，認為使用集束彈是一種犯罪，指俄國過去面臨彈藥不足時亦未曾動用集束彈。他同時指出，不認為俄國專家檢視截獲的西方武器有何問題，稱此舉可助探索升級俄軍硬件的可能。

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烏克蘭上周四（13日）宣稱，已接收美國援助的集束彈。烏方強調集束彈只會用於驅逐敵軍，嘗試收復更多領土之上，不會在俄國領土使用。

雖然俄烏雙方均否認曾使用集束彈，但「人權觀察」（Human Rights Watch）指兩軍已經在今次戰爭中使用過集束彈。美國﹑俄羅斯及烏克蘭均未簽署集束彈藥公約（Convention on Cluster Munitions）。

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責任編輯：吳漢培