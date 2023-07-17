▲ 【獨家專訪】儲局前副主席：美元結算貿易趨減 金融主導難被撼動

不少內地、香港財金官員近年提及中國須減少依賴美元，加快人民幣國際化。前聯儲局副主席、PIMCO環球經濟顧問拉里達（Richard Clarida）認為，全球貿易體系正趨分裂，美元結算交易將會緩慢減少，但美元在資本市場主導地位5年不會被撼動，甚至毋須額外推出任何措施維持主導。

對於美國將美元「武器化」的說法，拉里達認為，美國在俄羅斯入侵烏克蘭後，部分制裁俄國措施是以限制使用美元體系而出台，但不少國家也自主決定制裁俄國，若她們是儲備貨幣都可能有同類效果，認為若留意細節，這不屬於美國以美元為武器的問題，而是廣泛國際社會共同癱瘓行動。

他相信即使中美不可能將「妖精（全球化）收回在樽內」，但地緣政治因素會令大國尋求供應鏈「友岸化」，從而令中國、部分石油出口國貿易時不用美元「埋單」。不過，在金融市場，近85%外滙交易涉及美元，近60%國際間銀行借貸或債券發行以美元計價，美元主導的金融體系難以轉變。

尋求將人民幣變為儲備貨幣？拉里達提醒「有特權亦有責任」，詳情可見專訪全文：

「第二次冷戰 美元結算交易趨減」

儲局前副主席：供應鏈「友岸化」推高通脹

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記者：麥德銘