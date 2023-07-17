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【獨家專訪】儲局前副主席：美國降通脹最後一里路難行　若棄2%通脹目標卻適得其反？

宏觀解讀 10:37 2023/07/17

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【獨家專訪】儲局前副主席：美國降通脹最後一里路難行　若棄2%通脹目標卻適得其反？

美國6月CPI回落至3%，股市債市洋溢着加息周期快結束的樂觀氣氛，聯儲局前副主席、PIMCO環球經濟顧問拉里達（Richard Clarida）接受本報獨家專訪時坦言，通脹回落的「最後一里路」難行，全球供應鏈不再以降成本為主，導致通脹壓力升高。收緊政策對經濟影響尚未完全反映，他預測未來5年全球經濟將比疫情前更波動，並傾向下行風險。

拉里達上周受訪時，最新通脹數據令人鼓舞，相信儲局7月加息0.25厘後，「今次加息周期首次稱得上處於數據主導（data dependent），不再堅持特定加息路綫。」

財策空間縮、量寬疲勞　難大力刺激經濟

不過，對於未來3至5年經濟和通脹形勢，拉里達看法審慎，不單企業或個人信貸受加息影響需時反映，隨美國主權債務相對GDP比例升至100%，拉里達相信，政府部署逆周期財政政策的空間將縮小，央行亦因意識到量寬造成今日通脹，在經濟下行時不願大力刺激，令經濟周期波幅更明顯。

另一方面，他指出，1980年代末開始的「大穩健（Great Moderation）」年代，通脹可控、經濟周期溫和演進的背後，是因為供應鏈全球化，並以降成本為目標，令貨品價格幾無通脹以抵銷服務通脹較高的影響，隨環球政局改變，美國等經濟體尋求供應鏈「友岸化（friend-shoring）」，將推高物價上升壓力。

不相信儲局放棄2%通脹目標　具破壞性反效果

不乏知名投資者都指出，美國核心通脹要回落至2%難度高，令儲局是否應趁明年定期檢討中修訂2%通脹目標，引發討論。

拉里達稱，雖然2%沒有特別魔力，但修改通脹指標將具破壞性並適得其反，不相信儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）任內會改變目標。

他解釋目前美國10年期債息約3.8厘，低於現時聯邦利率，令收益曲綫倒掛，背後原因正是市場相信儲局最終能將通脹壓至2%，並稱：

一旦鮑威爾說『4%可接受，我們就此收手』，或許有人想『太好了，儲局不再收緊』，但債券投資者會發現市場定價前設已變，將觸發他們拋售債券，反令經濟步伐減慢。

他認為，相對上調通脹目標，儲局可考慮由「目標2%」改為設立「以2%為中心的區間」，令市場更明瞭其政策方向。

拉里達分析當前資產配置策略，可見專訪全文：

儲局前副主席：供應鏈「友岸化」推高通脹

「第二次冷戰 美元結算交易趨減」

相關文章：

【美國加息】富達Peter Khan：3大原因美國經濟較預期強勁　料利率在高位維持一段時間

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【美國加息】橋水：美國抗通脹戰役遠未結束　「持現金比股債更合適」

記者：麥德銘

 

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