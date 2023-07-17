▲ 【大行報告│293】滙豐環球：國泰半年經常性盈利料達26億元 調高評級至「買入」兼升目標價

國泰航空 （00293） 上半年預期上半年扭虧為盈，滙豐環球研究估計，國泰航空上半年經常性盈利約26億元，而息稅前盈利（EBIT）料達至半年新高的67億元，因此該行調升國泰航空2023年至2025年經常性稅後盈利預測90%至98%，評級由「持有」調升至「買入」，目標價亦升17.6%至10元。

滙豐環球指，撇除減持國航 （00753） 錄的一次性收益19億元，預期國泰航空經常性盈利介乎24億至29億元，中位數約26億元，而EBIT升至67億元則主要由逾150%的收益率帶動，因乘客運載量僅及2019年上半年的47%。

國泰航空上月表示會向政府償還所有優先股的股息，並於未來12個月贖回所有優先股。滙豐環球預計，贖回優先股後，國泰航空2024年自由現金流近220億元，將為恢復派息鋪路，料國泰航空自2024年起會維持40%派息比率。

滙豐環球認為，國泰航空的高乘客運載率及收益率，以及燃油成本低企，將抵銷運力不足的負面影響，因此預期下半年經常性盈利料達65億元，較上半年估計的26億元為高，亦是國泰航空歷來最高的半年盈利。

基於內地航空公司的國泰運力增長速度相對緩慢，滙豐環球相信，國泰航空將受惠於經香港轉機往返內地的內地旅客流量。

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編輯：陳韻妍