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【大行報告｜汽車股】摩通：看好比亞迪下半年毛利率再擴闊　斥長汽欠清晰品牌策略

股市 10:25 2023/07/17

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【大行報告｜汽車股】摩通：看好比亞迪下半年毛利率再擴闊　斥長汽欠清晰品牌策略

比亞迪 （01211） 及長汽 （02333） 先後發布上半年盈喜和盈警，摩通表示，兩者表現分歧，比亞迪明顯跑出，而長汽則遜市場預期。因此，該行認為代工廠在下半年及8月的中期業績會有更好的盈利表現，並看好比亞迪。

摩通表示，比亞迪第2季初步盈利按年升129%至172%，按季升54%至83%，為今年首季後再勝預期的一個季度。公司業績向好受惠兩因素，一是其新能源車售量創新高，次季按季增長27%，而二是鋰電池價格下跌，令成本在次季減少。

該行認為比亞迪將在國內行業處於領先地位，海外出口市場亦具長期潛在優勢。展望下半年，該行預計比亞迪毛利率會進一步擴闊，因「騰勢」和「仰望」擁有更高毛利率，可帶動更佳的產品組合及銷量，予目標價300元，為「增持」評級。

斥長汽欠清晰品牌策略

另一方面，長汽上半年盈利跌72%至79%，並為首季後再次遜市場預期，摩通指，長汽上半年產品組合之中含有更多新能源車，但其毛利率較低，而研發及銷售開支上升，均導致盈利下跌。

同時，該行表示，長汽採用多品牌策略或會侵蝕和分化內部資源，並指公司欠缺清晰品牌策略及具競爭力的新能源車組合。在競爭激烈的環境中，不去打造一個強勁品牌實是困難，予目標價9元，為「中性」評級。

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編輯：姚卓然

長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211） 港股 比亞迪 汽車 新能源 汽車股 大行報告
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