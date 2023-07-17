  • 29°C
香港時間 : 2023717日 (週一) 10:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】工銀亞洲程嘉偉：今年調整YCC機會不大　三原因日央未必過早緊縮、日圓或見幾多？

股市 09:58 2023/07/17

分享：

分享：

工銀亞洲程嘉偉：今年調整YCC機會不大　三原因日央未必過早緊縮、日圓或見幾多？

日央行將於本月底議息，市場普遍預期今年或調整孳息率曲綫控制（YCC）政策，不過，工銀亞洲金融市場部高級經濟師程嘉偉指，年內調整YCC機會不大，預期日央行至少明年才出手輕微調整，若日央行不干預，日圓兌每美元恐見150水平。

程嘉偉接受本報專訪時分析，日本整體經濟穩步恢復，訪日旅客持續攀升，由於日本國內生產總值（GDP）約60%來自個人消費，雖然消費活動指數持續爬升，但與疫情前仍有一定距離，工銀亞洲預期日本全年GDP年增長高於2%。

他指，參考過去經驗，於2000年至2001年及2006至2008年間，日本經濟已有一定程度恢復及通脹平穩上升時，日央行曾短暫收緊貨幣政策，上調短期利率目標，但這些過早行動導致日本重回低迷的經濟發展。因此，工銀亞洲認為，日本央行對過早收緊貨幣政策存在隱憂。

從通脹角度而言，程嘉偉指，進口額受能源價格影響，企業物價指數（PPI）增速持續放緩，加上能源價格回落至較低水平，該行預計日本年通脹率徘徊在3至4%。

明年退出負利率政策機會微

除了通脹升幅放慢預期，日央行在4月已提出將用1年至1年半的時間檢視貨幣政策指引，因此，他指，日央行沒有迫切性調整貨幣政策，由於調整負利率是日央行再下一步的行動，按目前數據來看，明年退出負利率政策的機會不大。

程嘉偉指，假若日本央行今年按兵不動，由於美日存在相當大的息差，且預期美國年內不會減息，套息活動將令日圓迎來持續貶值壓力，在日央行不進行市場干預的前設下，料日圓兌每美元跌至150水平。若日央行今年出手收緊貨幣政策，將為市場帶來進一步收緊貨幣政策的想像空間，日圓兌每美元或升至115水平。

理財要貼地
【理財要貼地】儲蓄保險較銀行定期回報更高？風險同樣低？「現金分紅」vs「復歸分紅」對回報有咩影響

相關文章：

【主權基金】日本國家養老基金第四財季投資收益逾10萬億日圓、抵銷首三季損失　總資產突破200萬億日圓創新高

【大行看法】東亞李振豪：內地數據或加大刺激政策力度　料恒指走勢反覆向上

編輯：袁諾曦

通脹 日本 減息 GDP 日圓 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【打風消息】天文台掛8號波　至少維持至下午4時　港股全日休市（不斷更新）

下一篇文章

【Threads】Threads周活躍用戶已達Twitter五分之一　下載量突破1.5億次快Pokémon GO幾多倍？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】英偉達新高倒插7%　金融股領道指升113點　納指標指回軟
【美股收市】英偉達新高倒插7%　金融股領道指升113點　納指標指回軟
【大行報告】長實波老道殺訂21億「先甜後苦」　瑞銀拆解告吹原因、富瑞削長實後年盈測
【大行報告】長實波老道殺訂21億「先甜後苦」　瑞銀拆解告吹原因、富瑞削長實後年盈測
【打風消息】天文台掛8號波　至少維持至下午4時　港股全日休市（不斷更新）
【打風消息】天文台掛8號波　至少維持至下午4時　港股全日休市（不斷更新）
【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？
【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？
【股神巴菲特】巴菲特妻出席億萬富翁夏令營　嫌杯咖啡賣得貴　究竟一杯賣幾錢？
【股神巴菲特】巴菲特妻出席億萬富翁夏令營　嫌杯咖啡賣得貴　究竟一杯賣幾錢？
【TSLA】Tesla特斯拉周三公布業績　市場期望有幾高？另Cybertruck量產來了
【TSLA】Tesla特斯拉周三公布業績　市場期望有幾高？另Cybertruck量產來了
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款