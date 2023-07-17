【大行看法】工銀亞洲程嘉偉：今年調整YCC機會不大　三原因日央未必過早緊縮、日圓或見幾多？

▲ 工銀亞洲程嘉偉：今年調整YCC機會不大 三原因日央未必過早緊縮、日圓或見幾多？

日央行將於本月底議息，市場普遍預期今年或調整孳息率曲綫控制（YCC）政策，不過，工銀亞洲金融市場部高級經濟師程嘉偉指，年內調整YCC機會不大，預期日央行至少明年才出手輕微調整，若日央行不干預，日圓兌每美元恐見150水平。

程嘉偉接受本報專訪時分析，日本整體經濟穩步恢復，訪日旅客持續攀升，由於日本國內生產總值（GDP）約60%來自個人消費，雖然消費活動指數持續爬升，但與疫情前仍有一定距離，工銀亞洲預期日本全年GDP年增長高於2%。

他指，參考過去經驗，於2000年至2001年及2006至2008年間，日本經濟已有一定程度恢復及通脹平穩上升時，日央行曾短暫收緊貨幣政策，上調短期利率目標，但這些過早行動導致日本重回低迷的經濟發展。因此，工銀亞洲認為，日本央行對過早收緊貨幣政策存在隱憂。

從通脹角度而言，程嘉偉指，進口額受能源價格影響，企業物價指數（PPI）增速持續放緩，加上能源價格回落至較低水平，該行預計日本年通脹率徘徊在3至4%。

明年退出負利率政策機會微

除了通脹升幅放慢預期，日央行在4月已提出將用1年至1年半的時間檢視貨幣政策指引，因此，他指，日央行沒有迫切性調整貨幣政策，由於調整負利率是日央行再下一步的行動，按目前數據來看，明年退出負利率政策的機會不大。

程嘉偉指，假若日本央行今年按兵不動，由於美日存在相當大的息差，且預期美國年內不會減息，套息活動將令日圓迎來持續貶值壓力，在日央行不進行市場干預的前設下，料日圓兌每美元跌至150水平。若日央行今年出手收緊貨幣政策，將為市場帶來進一步收緊貨幣政策的想像空間，日圓兌每美元或升至115水平。

相關文章：

【主權基金】日本國家養老基金第四財季投資收益逾10萬億日圓、抵銷首三季損失 總資產突破200萬億日圓創新高

【大行看法】東亞李振豪：內地數據或加大刺激政策力度 料恒指走勢反覆向上

編輯：袁諾曦