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【Threads】Threads周活躍用戶已達Twitter五分之一　下載量突破1.5億次快Pokémon GO幾多倍？

股市 09:41 2023/07/17

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【Threads】Threads周活躍用戶已達Twitter五分之一　下載量突破1.5億次快Pokémon GO幾多倍？

Meta（美：META）旗下以文字、連結為主的新社交平台「Threads」推出不足半個月，數據顯示Threads的周活躍用戶 （WAU）近1億，已達競爭對手Twitter的五分之一，更是Twitter美國最大競爭對手Truth Social的86倍。

雖然Threads熱潮似乎正開始減退，用戶平均使用時間減少，但數據顯示增長勢頭未結束。根據data.ai，Threads推出6日，其下載量突破1.5億次，相對之前一直保持發布初期最快下載速度記錄的Pokémon GO《精靈寶可夢》，快5.5倍。2016年推出的Pokémon GO，下載量突破1.5億次需時33日。

數據顯示印度為最大市場，佔Threads下載量的33%，其次是巴西，美國則排第三。

【Threads】Meta升1%　Threads註冊用戶5日破億　馬斯克斥朱克伯格是「軟弱者」

責任編輯：梁浩碩

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美股 Twitter Facebook（美：FB） TRUTH Social 社交平台 Meta Pokemon
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