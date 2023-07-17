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【美國加息】富達Peter Khan：3大原因美國經濟較預期強勁　料利率在高位維持一段時間

股市 09:29 2023/07/17

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【美國加息】富達Peter Khan：3大原因美國經濟較預期強勁　料利率在高位維持一段時間

美國加息周期未見頂，市場憂慮轉至美國經濟何時步入衰退。富達國際基金經理Peter Khan接受本報專訪時認為，美國高息債市場的資產質素近年已大幅改善，企業槓桿比率下降，故即使經濟步入衰退，仍能為投資者帶來穩定與高息回報。

低息、低通脹時代已過

Peter Khan表示，低息、低通脹時代已過，聯儲局致力控制通脹的同時，要避免引發失業率大升或經濟大跌，但最容易處理幣策的階段已過，加上由需求引發的通脹較預期更具黏性，預期利率會在高位持續一段時間。

「現時股市與債市反映不同經濟前景，若股市預測正確，經濟不會再向下，企業盈利亦將反彈，但這只會令儲局處境更困難。」

美國經濟較市場預期強勁，Khan解釋與3大原因有關。1）美國家庭財政狀況健康，雖然按揭息率上升，但自金融危機以來，整體家庭債務槓桿下降不少，有更大彈性去應對高利率環境。2）現時美國失業率仍偏低，職位空缺與勞動人口的議價能力息息相關，現時職位空缺率仍健康。3）不少美企槓桿跌至低位，主要與不少企業趁疫情將債務再融資，而且過去數季企業盈利雖下降，但不如預期般惡劣，反映企業仍具盈利能力。

專訪全文可見此

相關文章：【美國加息】諾獎得主皮薩里德斯：聯儲局沒必要在未來數月內繼續加息

相關文章：【美國加息】前儲局副主席：美國技術衰退難免　各地央行會以各手段壓通脹

記者：陳韻妍

經濟 貨幣政策 富達 加息 美國聯儲局 失業率 通脹
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