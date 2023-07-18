【港股ADR】人民幣偏軟軟　美團ADR低港2%

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內地GDP欠佳，環球投資者欠望，美滙指數維持100水平不變下，人民幣滙價仍下跌0.3%至0.4%，在岸及離岸價分別收報7.1736及7.1784，港股ADR跌幅收窄，阿里巴巴美股較港股上周五收市價低1.8%，滙豐ADR造好，高港股1.4%，撲64關。

騰訊音樂（美：TME）再換高層，TME美股曾跌5%，收報7.38美元，跌2.8%。

騰訊大股東Prosus表態長期持有的同時，亦表示會逐年減持，令騰訊及美團股價受壓。

【騰訊700】Prosus CEO：冀續成騰訊長期股東、看好中國消費互聯網業 但稱每年料減持2至3%騰訊以回購

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 129.45 -2.3% 騰訊ADR 347.51 -1.4% 滙豐ADR 63.65 +1.4% 阿里巴巴美股 91.24 -1.8%

港股全日停市 中國第二季度GDP遜預期

香港交易所宣布，由於八號颱風信號現正生效，今天（星期一）的證券及衍生產品市場全日暫停交易，包括收市後交易時段。所有證券結算及交收服務今天亦暫停。滬深股通今天亦暫停。

【打風消息】天文台掛8號波 至少維持至下午4時 港股全日休市（不斷更新）

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

大行報告：

【大行報告｜9618】招商證券料京東次季收入升4.1% 惟降目標價至217元

【大行報告│3988】瑞信：調低10厘息的中行目標價 因經營環境現4大轉變

【大行報告│293】滙豐環球：國泰半年經常性盈利料達26億元 調高評級至「買入」兼升目標價

【大行報告｜汽車股】摩通：看好比亞迪下半年毛利率再擴闊 斥長汽欠清晰品牌策略

財經日誌︰

即市走勢︰

【15：29】恒指黑期最新跌約209點，報19179點。

【13：41】恒指黑期跌約178點，報19211點。

【13：41】內地股市午後續向下，上證最新跌1.3%，深證跌1%，創業板指跌1.1%。

【13：20】【互聯網醫療】平安健康：業務轉型已見成效 冀提前達收支平衡

【12：54】【中國經濟】内地第二季GDP按年增6.3%遜預期 摩根資管：中央急需加大政策支持力度穩定市場預期



【12：25】【騰訊系】騰訊音樂：首席戰略官因個人原因辭任 8月31日起生效

【11：32】內地股市向下，上證半日跌1.2%，深證、創業板指跌0.9%。

【11：08】【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大 銷量達4000萬輛以上是必然趨勢

【10：10】恒指黑期最新跌約195點，報19193點。

【10：00】中國二季度GDP按年升6.3%，遜預期，前值為4.5%。中國6月規模以上工業增加值年率為4.4%，高於預期的2.7%，前值3.5%。

【09：30】【大行看法】東亞李振豪：內地數據或加大刺激政策力度 料恒指走勢反覆向上

【09：05】黑期跌約136點，報19251點。

【09：00】【大行看法】渣打梁振輝：港股有追落後空間 料短線可挑戰2萬關

【08：23】【生科股】德琪醫藥獲衛生署批准旗下希維奧新藥上市申請

【08：18】【體育用品股】361度上季主品牌零售額按年錄低雙位數增長 電子商務平台產品整體流水增約30%

【07：45】【新股IPO】眾安智慧生活2271下限定價 超額認購0.8倍一手中籤率50% （附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】8號波至少維持到12點、港股早上休市？｜Tesla特斯拉周三公布業績市場期望有幾高？

【07：45】港股ADR收報19285點，跌127點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報63.08元，較港收市價高0.28元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報348.99元，較港收市價低3.61元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.37元，較港收市價低0.58元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股業績期揭開序幕，多隻大型銀行股季度收入及純利普遍勝預期，推升板塊股價。惟銀行對經濟前景保持謹慎，認為風險仍然存在。道指上周五造好，納指、標指回軟。道指升113點，收報34509點；標指跌4點，收報4505點；納指跌24點或0.18%，收報14113點。

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港股上日市況，詳情請看︰【港股夜期+ADR】夜期收市跌131點 騰訊ADR低港1%（不斷更新）

責任編輯：梁浩碩