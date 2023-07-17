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【港股市況】港股全日停市　中國第二季度GDP遜預期、恒指黑期跌近200點

股市 10:20 2023/07/17

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【港股市況】港交所：八號颱風信號現正生效　證券及衍生產品市場延遲開市

香港交易所此前宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號，證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場今天（周一）上午交易時段會延遲開市。若八號或以上颱風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。不過，天文台最新表示，八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時，意味港股停市，全日暫停交易。

【打風消息】天文台掛8號波　至少維持至下午4時　港股全日休市（不斷更新）

港交所指，若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在颱風信號／極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。

若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。

大行報告：

【大行報告│293】滙豐環球：國泰半年經常性盈利料達26億元　調高評級至「買入」兼升目標價

【大行報告｜汽車股】摩通：看好比亞迪下半年毛利率再擴闊　斥長汽欠清晰品牌策略

財經日誌︰

即市走勢︰

【10：10】恒指黑期最新跌約195點，報19193點。

【10：00】中國二季度GDP按年升6.3%，遜預期，前值為4.5%。中國6月規模以上工業增加值年率為4.4%，高於預期的2.7%，前值3.5%。

【09：30】【大行看法】東亞李振豪：內地數據或加大刺激政策力度　料恒指走勢反覆向上

【09：05】黑期跌約136點，報19251點。

【09：00】【大行看法】渣打梁振輝：港股有追落後空間　料短線可挑戰2萬關

【08：23】【生科股】德琪醫藥獲衛生署批准旗下希維奧新藥上市申請

【08：18】【體育用品股】361度上季主品牌零售額按年錄低雙位數增長　電子商務平台產品整體流水增約30%

【07：45】【新股IPO】眾安智慧生活2271下限定價　超額認購0.8倍一手中籤率50% （附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】8號波至少維持到12點、港股早上休市？｜Tesla特斯拉周三公布業績市場期望有幾高？

【07：45】港股ADR收報19285點，跌127點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報63.08元，較港收市價高0.28元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報348.99元，較港收市價低3.61元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.37元，較港收市價低0.58元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股業績期揭開序幕，多隻大型銀行股季度收入及純利普遍勝預期，推升板塊股價。惟銀行對經濟前景保持謹慎，認為風險仍然存在。道指上周五造好，納指、標指回軟。道指升113點，收報34509點；標指跌4點，收報4505點；納指跌24點或0.18%，收報14113點。

點擊圖片放大
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港股上日市況，詳情請看︰【港股夜期+ADR】夜期收市跌131點　騰訊ADR低港1%（不斷更新）

責任編輯：梁浩碩

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