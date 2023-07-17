▲ 【生科股】德琪醫藥獲衛生署批准旗下希維奧新藥上市申請

德琪醫藥 （06996） 宣布，香港衛生署已批准公司希維奧（塞利尼索片）的新藥上市申請，通過與地塞米松聯用（Xd方案），治療接受過至少四種既往治療且對至少兩種蛋白酶體抑制劑(PI)、兩種免疫調節劑 (IMiD)和一種抗CD38單克隆抗體藥物難治，並在接受最後一種治療時出現疾病進展的復發性及╱或難治性多發性骨髓瘤(rrMM)成人患者。

希維奧是世界首款獲批准的核輸出蛋白口服選擇性XPO1抑制劑。其具有新穎的作用機制，在聯合治療中具有協同作用，快速起效，且反應持久。

目前，德琪醫藥正在中國大陸地區開展希維奧的八項針對復發性╱難治性血液及實體腫瘤的臨床研究（其中三項臨床研究由德琪醫藥與Karyopharm Therapeutics（美：KPTI）共同開展）。

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編輯：姚卓然