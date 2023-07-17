▲ 【加密貨幣】幣安據報裁員最多3000人 公司否認此高數字

據外電引述一位現職幣安且熟悉公司的員工透露，幣安計劃全年裁員1,500至3,000名員工，以應對美國司法部的調查。不過，公司發言人對這更高的數字抱有異議。

公司早前有傳已裁員千人，但現據消息指，幣安將裁減更多員工。該員工指，司法部的調查可能會從根本上重塑該公司。如果幣安選擇和解司法部的指控，可能會導致數十億美元的賠償。

然而，幣安發言人對裁員將影響3,000名員工的說法提出異議，稱這高數字「根本不正確」。

幣安發言人表示，公司正為下一個主要牛市周期做好準備，很明顯地，公司需要集中於整個組織的人才，以確保我們保持敏捷和活力。這不是一個精簡規模的案例，而是重新評估公司是否擁有擔任關鍵角色的合適人才和專業人員。

相關文章：

【虛擬資產】加密貨幣交易所幣安爆高管離職潮 此前面臨重大監管壓力

【幣安風暴】比利時停止幣安在該國業務 要求退還客戶所持虛擬貨幣

【幣安風暴】比特幣升4% 幣安據報與美證交會達成協議 將所有美國客戶資金和錢包私鑰遷回美國境內

編輯：姚卓然