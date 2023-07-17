錢去哪兒了？—— 探究香港資金流動情況

香港作為連接中國內地與國際投資者的國際金融中心，金融市場的外部資金參與比率高，因此資金的流動體量和方向對市場有著重要影響。自美聯儲開啟本輪加息周期以來，港元匯率長期處於弱端，銀行間市場總結餘跌至不足500億港元，加上股市與債市表現偏弱，引發市場對外部資金撤離香港的擔憂。在地緣政治因素與外圍宏觀政策的疊加影響下，資金撤離香港是否已成為趨勢？投資者又該如何觀察香港的資金流向？本文將通過國際收支平衡表（Balance of Payment，BOP）和滬深港通的數據來探討香港過去兩年的資金流動情況。

過去九個季度中，以香港金融賬戶差值為代表的整體淨流出，主要源自非儲備金融資產中證券投資項和其他投資項，直接投資一項在大部分時間錄得淨流入。證券投資項包括股票和債券兩類，在過去九個季度中，除2022年一季度與2023年一季度外，證券投資均錄得淨流出。多數被應用於風險對沖的金融衍生工具，其資產端與負債端流量相當，因而所得淨值較小，對整體金融賬戶影響有限。企業跨境借貸、貿易信用證等項目被記入其他投資，雖佔比不低，但缺少細節數據，因此本文不作進一步分析。

考慮到香港對外投資活動頻繁，淨流動數據或難以直觀地顯示外部資金在港的流動情況，但對於香港金融市場而言，外部資金在港的活動才是更重要的影響因素。若只看非儲備金融資產的負債端（外部資金投資香港金融資產），過去九個季度中有七個季度錄得資金流入，但自2021年二季度以來，外部流入金額呈下降趨勢，且2022年三、四季度連續出現資金流出，2023年一季度的恢復程度也較弱。

另外，內地與香港之間的互聯互通機制，是兩地跨境資金往來的重要渠道之一，可以視為BOP金融賬戶中證券投資的子集。而在所有互聯互通機制中，滬深港通的歷史最悠久、數據披露最完善、對市場的影響也較大，現已涵蓋49%的A股上市公司和22%的港股上市公司，分別代表內地與香港股市89%和86%的總市值。在2021年至今的九個季度中，有五個季度的北向淨買入高於南向淨買入，因為內地市場在這幾個季度中吸引更多資金流入。如果只看南向資金變化，九個季度中只有一個季度出現資金淨流出，而2021年至今香港南向淨買入為9,163億港元。儘管後續淨流入資金未能突破2021年一季度的高點，但依然顯示出港股市場仍具有一定吸引力。

對比證券投資中的股票資產分項與滬深港通，香港資金投資於股票市場的部分大致分為滬深港通和非滬深港通兩種渠道。流入港股的跨境資金主要為南向的內地資金，該趨勢自滬深港通開通以來一直保持不變。2021年一季度香港股市錄得超過3,700億港元的南向資金流入，而整體外部資金流入則不足50億港元，顯示內地資金正通過滬深港通流入，同時非滬深港通則出現資金流出，該季度大批中概股赴港二次上市，可能是吸引內地資金流入的主要原因。後續多個季度均出現類似情況，南向資金流入整體上高於外部資金流入，說明內地資金流入的同時海外資金或正在大量撤離。

同時，北向流出資金大部分時間佔整體流出資金的一半、甚至超過整體流出資金，代表流出港股市場的資金大部分通過北向渠道進入內地股市而非留在香港，顯示港股或缺少留住海外資金的吸引力。以2021年四季度為例，香港整體流出資金僅為258億港元，但經滬深港通北向流出近1,651億港元，這意味著有大量外資通過香港滬深港通進入內地市場，另一種可能性是香港居民或企業正在賣出其他海外資產，轉而投資內地市場。但是，另外兩個季度數據表明，滬深港通資金流向與整體資金流向出現明顯背馳。在2022年三季度，整體流出香港的資金超過1,800億港元，同期卻僅有230億港元資金離開內地市場返回香港股市，顯示香港投資者當時或更看好其他海外市場。2023年一季度則正好相反，在整體資金返回港股市場的同時，超過2,100億港元資金選擇北上進入內地市場，顯示海外資金當時或認為內地股市存在更多機遇。

整體而言，2021年至今的九個季度中，兩個渠道的投資者逾半數時間表現出背離的投資傾向。以非滬深港通渠道為代表的海外資金在2021至2022年大部分時間選擇將資金撤出港股市場，其中九個季度累計淨流出近9,500億港元，但2023年一季度則錄得1,515億港元淨流入。以滬深港通渠道為代表的內地資金在2021年淨流出540億港元，2022年淨流入超過2,800億港元，2023年一季度再次錄得淨流出約1430億港元，九個季度的淨流入累計為830億港元。

結論

香港作為連接內地與海外市場的橋樑，資金可以自由流通，因此資金流動的能量和方向必然會受內地、香港及海外市場表現等多重因素影響。BOP金融賬的差值顯示，香港居民和企業的大量對外投資活動抵消了外部資金的流入，使香港長期以來存在整體資金淨流出。若不考慮香港本地資金的對外活動，外部資金仍在繼續流入香港，但體量有所下滑。值得注意的是，流入港股市場的外部資金中，以通過滬深港通南下的內地資金為主，海外資金則大多經由港股市場流向內地股市。可以說，海外資金只將香港作為進入內地市場的中轉站，而內地資金已是支撐香港股市乃至香港金融市場的重要來源。

責任編輯：梁浩碩