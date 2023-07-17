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【新股IPO】眾安智慧生活2271下限定價　超額認購0.8倍一手中籤率50% （附分配結果連結）

新股IPO 07:41 2023/07/17

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【新股IPO】眾安智慧生活2271下限定價　超額認購0.8倍一手中籤率50% （附分配結果連結）

眾安智慧生活 （02271） 公布招股結果。眾安集團 （00672） 重推分拆的物業管理業務眾安智慧生活以每股1.18元定價，為招股價範圍1.18元至1.48元的下限定價，集資淨額9170萬元，一手中籤率50%，抽3手（6000股）即可穩獲一手。眾安智慧生活將於7月18日掛牌。【分配結果連結】

眾安智慧生活於香港公開發售部分，共錄得1690人認購，超額認購0.84倍，國際發售部分超額認購0.63倍。

所得款項約55%用於收購或投資於專注於中國住宅或非住宅物業的其他中小型物業管理公司，30%用於投資及升級其管理的項目中社區開發的硬件及軟件，15%用於豐富社區增值服務的服務組合、規模及效率。

【新股IPO】七牛智能委任華泰作整體協調人　淘寶、雲鋒持逾一成　傳集16億

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 眾安智慧生活（02271） 眾安集團（00672）
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