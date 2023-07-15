【消費劵2023】政府再派消費券 新地12大商場銷情報捷 呢幾類商戶最受惠

第二期消費券周日（17日）正式發放，市民最快今日可獲得2,000元消費券選購心頭好，新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）早前宣佈為夏日消費券推出多重優惠，送出最新型號iPhone、機票、商場現金券等總值逾HK$150萬的獎賞，因而成功吸引大批顧客於派發首天即前往商場消費，場內購物氣氛熱烈，人流暢旺，不少市民都表示希望在使用消費券時能獲得不同回贈和優惠。

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新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示：「暑假一直是消費旺季，而今年是社會復常及通關後首個暑期，加上政府派發新一輪消費券，兩項利好因素將互相帶動，令夏日消費熱潮升溫，有利商場人流和銷情。加上新地十二大商場推出多重獎賞，成功吸納市民到場使用消費券，助商場人流和營業額按年分別上升20%及25%。各場丁財兩旺，為商戶及顧客創造雙贏局面。」

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新地12大商場乘著新一輪消費劵所推出的消費優惠，深受大眾歡迎，今日開業短短2小時內已旋即因多宗大額消費換領完畢，以三大類型戶：珠寶、電器及智能產品最受惠。例如︰東港城推出「盛夏至尊消費賞」吸引顧客襯著第二期消費券到場消費，7月10日下午1時搶先推出優先預留證，15秒內便全數換罄。於7月16日禮品換領當日下午1時已有6人合共消費80萬元，其中有一位男顧客於「周大福」消費20萬元購買了 「Hearts On Fire」 系列鑽石手鐲、鑽石戒指、鑽石頸鏈各一款，送給妻子作慶祝結婚週年之用，並即時換領「盛夏至尊消費賞」獎賞-iPhone 14 pro max (128GB) 一部(9,399元)。



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上水廣場則錄得1宗內地客大額消費34.7萬元購買Rolex Cosmograph Daytona腕錶；北角匯亦錄得一筆來自「周生生」大額消費：一位本地客購買了八隻「生生有囍」999.9黃金手鐲系列作為其女兒的嫁妝，合共消費逾10萬元；一位女士更於將軍澳中心周大福購買一隻總值17.1萬元的Forevermark鑽石戒指；有顧客於Mikiki周大福豪花近11萬元購買多件足金手鐲及頸鍊，更有顧客於DG Lifestyle Store 購買四部iPhone 14總值4.8萬元；卓爾廣場則分別錄得1名顧客於樓上大手購入蟲草及燕窩等海味總值近18萬元，以及另一顧客同樣於樓上購買大批燕窩及遼蔘總值逾15萬元；至於錦薈坊有顧客於太子珠寶鐘錶以17.7萬元購買HUBLOT腕錶作自用保值，另外有顧客於周生生購買兩條總值9萬元的足金頸鏈。

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撰文 : 陳詠妍



