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【大行看法】渣打梁振輝：港股有追落後空間　料短線可挑戰2萬關

股市 09:00 2023/07/17

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港股7月上半個月反彈497點，市場開始憧憬下半場延續「七翻身」的反彈。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指，港股在萬八關見支持，在利率前景憂慮減退下，上周港股、日圓及人民幣三種上半年表現較差的資產都有反彈，不排除市場開始為下半年準備調配資金，有追落後空間。

需更多好消息配合令市況反彈

他指出，現階段中央未出現大規模救市，已經開始升勢，有相關動作的話更可能進一步推高指數。雖然市場對美國月內加息期望仍高，惟相信7月加息後，加息周期或會暫時甚至正式告一段落，故美國債息及美滙指數近期均顯著轉弱，屬樂觀信號。故大市今浪重返2萬關不會太意外。

但他指現時依然未有令市場震奮的消息出台，縱使預期內地經濟增長可達到5%目標，但氣氛偏淡，內地互聯網股成交仍然相對較弱，然而市場興趣正開始增加。新股市場上半年較弱，但下半年若有大型企業來港上市，配合成交，內地政策和人民幣走勢，可帶領市況向好。

科技股監管憂慮消除

梁振輝認為，電動車股份長綫利好，政策憧憬持續存在，會是中港市場較多消息面出現的板塊，但認為企業間的技術和發展進度有差異，建議投資者需小心選擇，若不介意短暫波動，會是個有潛力的板塊。

科技股方面，他指隨著上周螞蟻和騰訊 （00700） 罰款消息公布，平台金融常態化持續，對行業是好消息，在監管憂慮逐漸消除下，對板塊有額外推動力，最直接受惠還是與消費層面有關的股份。

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編輯：葉志偉

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